Magyar Péterrel és Hadházyval szemben sem indít jelöltet az MSZP

Az MSZP részt vesz az országgyűlési választáson 2026-ban, országos lista állítására is készülnek, de nem lesz jelöltjük mind a 106 egyéni választókerületben – jelentette be Komjáthi Imre pártelnök szerdán. Nem állítanak kihívót Magyar Péterrel, valamint három korábbi egyéni győztessel: Csárdi Antallal, Hadházy Ákossal és Szabó Szabolccsal szemben sem Budapesten.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy elvárható lenne az épp előválasztást tartó Tisza Párttól, hogy a beágyazott, tisztességes, tapasztalt és újraválasztásra esélyes ellenzéki egyéni képviselők ellenében ők se indítsanak jelöltet. (A szocialista politikusok közül 2022-ben Hiszékeny Dezső, Kunhalmi Ágnes, Hiller István és Vajda Zoltán Budapesten, Szabó Sándor Szegeden szerzett egyéni mandátumot.)

Az MSZP nyitott akár egy ellenzéki közös listáról is tárgyalni más pártokkal, fogalmazott a minden közvélemény-kutatás szerint a parlamenti küszöb alatti vagy önállóan nem is kimutatható támogatottsággal rendelkező párt elnöke.