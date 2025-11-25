hegyvidékkávarészvételiségvaddisznó
Együtt kell-e élnem 600 budapesti vaddisznóval? – vitassuk meg a színházban

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ürmös Dániel
admin Szajki Bálint
2025. 11. 25. 15:54
Szajki Bálint / 24.hu
Részvételiségre épülő színházi estet tartott a XII. kerületben a Káva független színház. Érvek, érzelmek és vélemények is a felszínre kerültek, miközben a résztvevők többek között arról próbálták meggyőzni egymást, hogy együtt kell-e élniük a közel 600 tagú hegyvidéki vaddisznókolóniával, ki dominálja a közösségi médiát, és mi az értelme és szerepe az ott zajló diskurzusnak. De arról is beszélgettek, hogy kellenek-e új lakóparkok a Hegyvidékre. Az est végére az is kiderült, hogy a megoldáshoz, egymáshoz vagy a jó kérdések feltételéhez jutottak-e közelebb?

A városiasodott vaddisznókkal együtt élni nem veszélyes, és egyfajta kötelezettség is, ha itt lakunk – hangzott el a XII. kerületi önkormányzat és a Káva Kulturális Műhely által szervezett, A vadkan című vitaszínházi esten a Jókai Klubban. A kijelentés nem tanulságként, hanem vitaindítóként szolgált az érdeklődő kerületi lakosok számára, akiknek a program színházat, vitát és közösségi eseményt ígért.

Ez a fajta részvételi színházi forma ma már nem számít újdonságnak Magyarországon: lényege, hogy drámapedagógiai eszközökkel ötvözi a klasszikus színházat és a vitát – méghozzá azért, hogy a résztvevők közösen beszélhessenek fontos társadalmi kérdésekről. Időnként önkormányzatok is támogatnak ilyen eseményeket, hogy ezáltal erősítsék a helyiek közügyekben való részvételét és a civil társadalmat.

De mire megy a színház és a vita ötvözete, ha olyan új, megoldatlan gondokkal találkozik, mint például a hegyvidéki vaddisznóprobléma?

Szajki Bálint / 24.hu

Aki feladja a véleményét, az áruló?

Az est során a Káva színészei – Milák Melinda, Somorjai Márton és Sereglei András – három rövid jelenetben vezették fel a megbeszélendő témákat. Ezeket a kerületi lakossági fórumok alapján választották ki, tehát a helyieket leginkább foglalkoztató problémák kerültek terítékre. Mindegyik rövid jelenet után elhangzott egy-egy állítás, melyhez a nagyjából húsz résztvevő lakosnak valahogyan viszonyulnia kellett: attól függően ülhettek le a terem két szélén elhelyezett székekre, hogy egyetértettek-e vele, vagy ellenezték azt. A látogatók életkora a huszonéves fiataltól a nyugdíjas korú idősekig terjedt, többségben a középkorúakkal. Hárman már korábban is vettek részt vitaszínházi előadáson, a többiek most találkoztak a műfajjal először. A fenti, városlakó vaddisznókkal kapcsolatos mondat egy, a kerületben élő, ételt kereső, háromtagú vaddisznócsalád hétköznapjairól szóló, hol humoros, hol tragikus fordulatokkal övezett előadás után hangzott el.

A drámai bevezető után eljött a részvétel ideje.

