Együtt kell-e élnem 600 budapesti vaddisznóval? – vitassuk meg a színházban

A városiasodott vaddisznókkal együtt élni nem veszélyes, és egyfajta kötelezettség is, ha itt lakunk – hangzott el a XII. kerületi önkormányzat és a Káva Kulturális Műhely által szervezett, A vadkan című vitaszínházi esten a Jókai Klubban. A kijelentés nem tanulságként, hanem vitaindítóként szolgált az érdeklődő kerületi lakosok számára, akiknek a program színházat, vitát és közösségi eseményt ígért.

Ez a fajta részvételi színházi forma ma már nem számít újdonságnak Magyarországon: lényege, hogy drámapedagógiai eszközökkel ötvözi a klasszikus színházat és a vitát – méghozzá azért, hogy a résztvevők közösen beszélhessenek fontos társadalmi kérdésekről. Időnként önkormányzatok is támogatnak ilyen eseményeket, hogy ezáltal erősítsék a helyiek közügyekben való részvételét és a civil társadalmat.

De mire megy a színház és a vita ötvözete, ha olyan új, megoldatlan gondokkal találkozik, mint például a hegyvidéki vaddisznóprobléma?

Aki feladja a véleményét, az áruló?

Az est során a Káva színészei – Milák Melinda, Somorjai Márton és Sereglei András – három rövid jelenetben vezették fel a megbeszélendő témákat. Ezeket a kerületi lakossági fórumok alapján választották ki, tehát a helyieket leginkább foglalkoztató problémák kerültek terítékre. Mindegyik rövid jelenet után elhangzott egy-egy állítás, melyhez a nagyjából húsz résztvevő lakosnak valahogyan viszonyulnia kellett: attól függően ülhettek le a terem két szélén elhelyezett székekre, hogy egyetértettek-e vele, vagy ellenezték azt. A látogatók életkora a huszonéves fiataltól a nyugdíjas korú idősekig terjedt, többségben a középkorúakkal. Hárman már korábban is vettek részt vitaszínházi előadáson, a többiek most találkoztak a műfajjal először. A fenti, városlakó vaddisznókkal kapcsolatos mondat egy, a kerületben élő, ételt kereső, háromtagú vaddisznócsalád hétköznapjairól szóló, hol humoros, hol tragikus fordulatokkal övezett előadás után hangzott el.

A drámai bevezető után eljött a részvétel ideje.