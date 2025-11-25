Szorongás, depresszió, öngyilkossági hajlam – a nemzetközi mutatóknál is rosszabb a magyar orvosok mentális állapota a Magyar Orvosi Kamara (MOK), az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem friss, közös kutatása szerint, írja az elitmed.hu.

Egy nemrég megjelent, nemzetközi vizsgálat szerint az orvosnők esetében kiemelkedően magas, az átlagnépességhez viszonyítva 70 százalékkal több az öngyilkosságok aránya.

Az öngyilkosságok hátterében gyakran a kezeletlen vagy rosszul kezelt depresszió és egyéb mentális betegségek állnak, de a jelenség mögött nem ritkán alkoholizmus és gyógyszerabúzus is állhat. A magyar orvosok 42 százaléka depressziós, szorongással pedig 28 százalékuk érintett, ahogy azt a WHO idei felmérése is megmutatta. A mostani, hazai kutatás még sötétebb adatokkal is szolgál.

Azonnali beavatkozásért kiállt, hogy 100 orvosból kettőnél súlyos öngyilkossági veszélyt azonosítanak, és minden ötödik orvosnál detektálható öngyilkossággal kapcsolatos kockázat. Az alkoholproblémák megjelenése a duplája az európai átlagnak, a magyar kollégák 8,9 százalékánál jeleztek a tesztek alkoholhasználati problémát

– hangsúlyozta a portál kérdésére dr. Álmos Péter, a MOK elnöke.

A reprezentatív kutatás eredményei szerint a válaszadó orvosok 89,6 százalékát érintette alacsony vagy magas fokú kiégés. Minden második orvos pedig krónikus betegségről vagy krónikus, szomatikus tünetről számolt be. A válaszadók fele legalább két állásban dolgozott és negyede legalább havi öt alkalommal ügyelt.

Egyértelműen jelzik az adatok, hogy az ügyeletek száma, a hosszabb munkaidő összefüggésbe hozható a kiégéssel

– magyarázta a kamara elnöke. Szerinte nagyon hiányzik a rendszerből a fiatal és idős orvosok közötti generáció, akik közül sokan külföldre mentek, így nagyobb teher hárul a pályakezdőkre. „Sokan azt gondolják, hogy a hivatástudatuk csökkent a fiatalabb kollégáknak, de ezt cáfolom. Egyszerűen többet tudnak a saját korlátaikról, mentális és fizikai egészségükről, és szeretnék azt megőrizni. Humánus és hatékony változtatásokra van szükség a teljes egészségügyi rendszerben, hogy a kollégák a gyógyításra koncentrálhassanak, és hosszú távon is maradjanak” – tette hozzá.