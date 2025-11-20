vonatvasútcsehországbaleset
Vonatok ütköztek Csehországban, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

2025. 11. 20. 08:45

Összeütközött egy gyorsvonat és egy személyvonat a dél-csehországi České Budějovice környékén csütörtök reggel. Az érintett Zliví és Dívčice közötti vasútvonalon leállt a közlekedés, a kieső járatokat buszokkal pótolják.

A baleset helyszínére hét mentőcsapat és egy mentőhelikopter is kiérkezett. A mentők közlése szerint az ütközésben 42-en sérültek meg, közülük ketten súlyosan. Iva Nováková szóvivő szerint a českobudějovický kórház öt súlyosan sérültet vett fel a betegei közé a balesethez kapcsolódóan.

Martin Štěpánek, a ČT24 szerkesztője azt mondta, információik szerint a baleset előtt az egyik mozdonyvezető nem vehette figyelembe a haladást tiltó jelzőtáblát, és állítólag már nem tudtak megállni, amikor a másik vezetővel több száz méter távolságban észrevették egymást.

A České dráhy vasúttársaság a weboldalán azt írta, hogy az integrált mentési rendszer egységei beavatkoztak, a történtek kivizsgálása folyamatban van.

