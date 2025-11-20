Egy ötvenes nő és egy harmincas férfi égett halálra a macskájával egy kecskeméti tanyán

Kigyulladt egy tanyaépület csütörtök délelőtt Kecskemét külterületén. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy az erdős területen fekvő száz négyzetméteres, közmű nélküli vályogház teljes terjedelmében égett, és az épület teteje beszakadt.

A tűzoltók az oltás és a romok átvizsgálása során egy ötvenes éveiben járó nő és egy harmincas éveiben járó férfi holttestét és egy macska tetemét találták meg. A lángok megfékezése negyed órát vett igénybe. A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indított a tragédia feltárása érdekében.