A fővárosba látogató külföldiek döntéseit a szállásfoglalástól a gasztronómiáig a digitális platformok uralják – derül ki az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából. A felmérésben 139 országból érkező vendégek vettek részt, akiknek kétharmada a Google- vagy Tripadvisor-vélemények alapján választ magának éttermet. A legtöbben a hagyományos magyar konyhát keresik, de az étkezés során 40 százalékuk már speciális étrendet követ (vegetáriánus, vegán, gluténmentes vagy laktózmentes). A legnépszerűbb ételek listája változatlan: gulyásleves, paprikás csirke, kürtőskalács, lángos, pörkölt és somlói galuska.

Általánosságban a vendéglátással és a kiszolgálással a turisták 82 százaléka elégedett, de fejlesztendő területként említették a tisztaságot, az angol nyelvű kommunikációt és az információk elérhetőségét.

Spanyolország, Olaszország, Németország és Egyesült Királyság: sorrendben ezekből az országokból érkezik a legtöbb külföldi turista. Átlagosan 3–6 éjszakát töltenek a fővárosban, ezalatt több mint 62 százalékuk kulturális programokat – múzeumokat, fesztiválokat, történelmi emlékhelyeket – keres. A látogatók 47 százaléka 25 és 44 éves kor közötti, túlnyomó többségük szabadidős turizmus miatt keresi fel Budapestet.

A főváros továbbra is kedvező nemzetközi imázzsal bír, melynek a történelmi elegancia és a modern életérzés az alapjai, de a gasztronómiai élmények is egyre nagyobb vonzerőt jelentenek. A három legnépszerűbb látnivaló a Parlament, a Budai Vár és a Halászbástya. A kutatásból az is kiderül, hogy Budapest egyszerre vonzza az első alkalommal érkezőket és a rendszeresen visszatérő törzsvendégeket is. A megkérdezettek több mint fele először járt Magyarországon.