Lemondott az alpolgármester, mert a polgármester Tisza-jelölt lett

Lemondott Nagy Zoltán, Hajdúböszörmény alpolgármestere, mert a polgármester, Göröghné Bocskai Éva elindult a Tisza Párt képviselőjelölti versenyén.

„A Böszörményi Harmadik Oldal Egyesülete (BHOE) és Nagy Zoltán önkormányzati képviselő közt létrejött megállapodás értelmében a BHOE ígéretet tett arra, hogy kifejezetten pártpolitikától mentesen tevékenykedik városunk érdekében. Mivel tegnap este polgármester asszony (BHOE) bejelentette, hogy a Tisza Párt színeiben elindul országgyűlési képviselőjelöltként, ezért a mai napon lemondok alpolgármesteri tisztségemről” – indokolta Nagy a döntését, hozzátéve, hogy önkormányzati és megyei képviselői mandátumát megtartja.

Göröghné Bocskai Éva polgármester elmondása szerint azért vállalta a képviselő-jelöltséget, mert a jelenlegi hatalom nem hagyott más lehetőséget.

„Nehéz időszak van mögöttem. Sok álmatlan éjszaka, rengeteg vívódás és olyan rettentő nyomás, amit korábban még elképzelni sem tudtam. (…) Brutális támadást indítottak ellenem, amely durva, személyeskedő, igazságtalan volt, ebben a családomat sem kímélték. A gyerekemmel szemben átléptek egy vörös vonalat, amelynek az lett a következménye, hogy elüldözték a szülőföldjéről a családjával együtt. Közben az önkormányzatnál súlyos problémák kerültek felszínre, amelyek a város működőképességét veszélyeztették. Segítséget vártunk, de a jelenlegi hatalomtól semmi jóra nem számíthatunk. A helyzet ebben az értelemben leegyszerűsödött, világossá vált. Csak egy új kormány segítségében reménykedhetünk. Ez volt az a pont, ahonnan már nem volt visszaút. Tehát az élet és az önkormányzat súlyos problémái új helyzet elé állítottak és felül kellett vizsgálnom a korábbi határozott álláspontomat. Hogyan menthetem meg a várost?! Mivel segíthetem a legjobban a hazámat, hogy egy emberséges Magyarországban élhessünk?” – világította meg döntésének hátterét polgármester.