Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 11. 17. 06:58
2025. november 17., hétfő

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.

BKK

  • A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között november 23-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.
  • Késő este 3, 13 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Hortenzia
  • Gergő

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 384,67
  • USD 330,98
  • CHF 417,8
  • GBP 435,4

 

Állampapírok: jelentős fordulatot hozhat a 2026-os választás
A forintpiacon már elkezdték beárazni a választási kampányt, de mi a helyzet a magyar kötvényeknél?

