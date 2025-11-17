Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. november 17., hétfő
Friss hírek
- Megvan a konkrét időpont, hogy mikor jelenti be Tisza a képviselőjelölt-aspiránsait.
- 133 milliárdos állami támogatást kap a gödi Samsung. A szerződést azután írták alá, hogy az akkugyár környezetvédelmi engedélyét megsemmisítette a bíróság.
- Hiába tiltakoztak az orvosok, már három kórházban élesben működik az arcfelismerő rendszer.
- Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé.
- Ólomszennyezett a víz a népegészségügyi központban, volt, ahol a határérték huszonegyszeresét mérték.
- „Az emberek hozzászoktak, hogy kirabolják őket, de a korrupció mostanra elért egy olyan szintet, ami szó szerint embereket öl” – videó a szerbiai tüntetésekrő.
- Görögország cseppfolyósított földgázt szállít Ukrajnának.
- Végigverte a mezőnyt, vb-aranyat nyert az olimpiai bajnok Márton Viviana.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Vasútépítés: november 30-ig megváltozott menetrenddel közlekednek a vonatok a ceglédi fővonalon. Részletek.
BKK
- A 41-es villamos a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között november 23-ig nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
Mai időjárás:
- Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.
- Késő este 3, 13 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Hortenzia
- Gergő
Deviza középárfolyam:
- EUR 384,67
- USD 330,98
- CHF 417,8
- GBP 435,4
+1
Kapcsolódó
Állampapírok: jelentős fordulatot hozhat a 2026-os választás
A forintpiacon már elkezdték beárazni a választási kampányt, de mi a helyzet a magyar kötvényeknél?