Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé

Háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellett található buszmegállóba – számolt be az RTL Híradó.

A plakáton egy tank csöve irányul a nézőre, mellette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője látható, valamint egy manipulált közös fotó Magyar Péterrel, a Tisza elnökével, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Singer Péter, független piliscsabai önkormányzati képviselő azt mondta a Híradónak, hogy őt több piliscsabai lakos is megkereste, köztük szülők is, és panasszal éltek a plakát miatt.

Tavaly is történt ilyen

2024 májusában egy „Stop háború” feliratú kormányzati plakát került ki ugyanebbe a buszmegállóba a Fidesz európai parlamenti választási kampányának részeként. Akkor a szülők felháborodásának hatására Farkas András polgármester a képviselő-testülettel egyeztetve áthelyeztette a plakátot, miután a több szülő jelezte, hogy zavarja őket a felirat.