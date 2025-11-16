kormányzati plakátiskolapiliscsaba
Megint háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellé

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 11. 16. 21:11
Háborús kormányzati plakát került ki a piliscsabai iskola mellett található buszmegállóba – számolt be az RTL Híradó.

A plakáton egy tank csöve irányul a nézőre, mellette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök, a Tisza szakértője látható, valamint egy manipulált közös fotó Magyar Péterrel, a Tisza elnökével, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Singer Péter, független piliscsabai önkormányzati képviselő azt mondta a Híradónak, hogy őt több piliscsabai lakos is megkereste, köztük szülők is, és panasszal éltek a plakát miatt.

Tavaly is történt ilyen

2024 májusában egy „Stop háború” feliratú kormányzati plakát került ki ugyanebbe a buszmegállóba a Fidesz európai parlamenti választási kampányának részeként. Akkor a szülők felháborodásának hatására Farkas András polgármester a képviselő-testülettel egyeztetve áthelyeztette a plakátot, miután a több szülő jelezte, hogy zavarja őket a felirat.

