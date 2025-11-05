Egy ember meghalt, több megsérült a Kabánál történt balesetben

Halálos kimenetelű baleset történt szerda délután a 4-es főúton, Kaba térségében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött.

A balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon teljes útlezárás van érvényben, a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba irányából a 3407-es útra terelik.

Szentmártonkátánál egy vonat és egy személyautó karambolozott. A borzalmas balesetben egy 15 és egy 17 éves fiú, egy 18 éves lány és egy 24 és egy 30 éves férfi vesztette életét.