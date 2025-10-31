lázár jánosstrabagékm
Belföld

Strabag: Vállalatunk nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal

Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 31. 16:56
Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Nem kommentálja sem az Építési és Közlekedési Minisztérium, sem Lázár János politikai véleményét, és továbbra is együttműködik a tárcával a Strabag, erről a cég írt a Telexnek, miután a miniszter élesen bírálta őket az M30-as autópályával összefüggésben.

Leszögezzük, hogy vállalatunk nem finanszíroz semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készít és nem támogat semmilyen közvélemény-kutatást, valamint nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal

– fogalmaztak.

Lázár János pénteken posztolt arról: „tudjuk, hogy a Strabag pénzeli a Tiszát”, amire az volt a Tisza reakciója, hogy „Lázár János akkor is hazudik, amikor kérdez.”

Kapcsolódó
M30-as autópálya: Lázárék gyalázatot emlegetnek, pedig tudhatják, hogy még mozog a föld
A Strabagnak továbbra is hallgatnia kell.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil férfi, aki a Harcosok Klubja eseményén vett részt
„Soha nem fogom elfelejteni ezt a tekintetet” – Ganxsta Zolee régi fotóval emlékezett meg édesanyjáról, Kassai Ilonáról
Fideszes képviselőtől vett közel háromszáz hektár földet Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre, és még egy kis trükközésre is futotta
„Nem az én korosztályom, de bombanő” – Sanya és Rita táncórára mentek, a férj a nulladik perctől a tánctanárt nézegette
Médiakutató a Blikk tulajdonosváltásáról: a Ringier egyszer már kötött egy politikai megállapodást a kormánnyal
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik