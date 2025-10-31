Strabag: Vállalatunk nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal

Nem kommentálja sem az Építési és Közlekedési Minisztérium, sem Lázár János politikai véleményét, és továbbra is együttműködik a tárcával a Strabag, erről a cég írt a Telexnek, miután a miniszter élesen bírálta őket az M30-as autópályával összefüggésben.

Leszögezzük, hogy vállalatunk nem finanszíroz semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készít és nem támogat semmilyen közvélemény-kutatást, valamint nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal

– fogalmaztak.

Lázár János pénteken posztolt arról: „tudjuk, hogy a Strabag pénzeli a Tiszát”, amire az volt a Tisza reakciója, hogy „Lázár János akkor is hazudik, amikor kérdez.”