Belerohant egy különjáratú buszba egy utánfutót húzó jármű az M43-ason

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Maroslele közelében hétfő este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Az M43-as sztráda 24-es kilométerénél egy utánfutót húzó jármű hátulról belerohant egy különjáratú autóbuszba. A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak.

A helyszínre a makói hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki, a balesethez mentő is érkezett.

Az Útinform tájékoztatása szerint az országhatár felé vezető oldal érintett szakaszát lezárták, a forgalmat a 23-as jelű Maroslele csomópontban leterelik a pályáról, visszatérni Makónál lehet.