balesetm43-as autópályateljes útzár
Belföld

Belerohant egy különjáratú buszba egy utánfutót húzó jármű az M43-ason

24.hu
2025. 11. 03. 20:21

Baleset miatt lezárták az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalát Maroslele közelében hétfő este – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Az M43-as sztráda 24-es kilométerénél egy utánfutót húzó jármű hátulról belerohant egy különjáratú autóbuszba. A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak.

A helyszínre a makói hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki, a balesethez mentő is érkezett.

Az Útinform tájékoztatása szerint az országhatár felé vezető oldal érintett szakaszát lezárták, a forgalmat a 23-as jelű Maroslele csomópontban leterelik a pályáról, visszatérni Makónál lehet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Egymás után dönti a csúcsokat a forint
Válaszonline: elképesztően sok pénzt loptak a gázpiacról, az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet
Kiderült, ki a tulajdonosa annak a luxus Mercedesnek, amit Lázár János használ
Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik