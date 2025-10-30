Elárulta a Tisza, milyen kompromisszumot kötöttek a Sziget megmentésére

Szerda este úgy tűnt, hogy a közgyűlési banánhéjon csúszhat el a Sziget jövője. Ekkor nem sikerült Karácsony Gergelynek többséget szerveznie a javaslata mögé, amely a fesztivál megmentéséhez volt szükséges, ugyanis a Fidesz és a Tisza tartózkodott a szavazásnál.

Mivel a kormánypárti frakció a városvezetés összes előterjesztését élből elutasítja, a közgyűlési dinamikákat az határozza meg, hogyan dönt a testületben a Fideszhez hasonlóan 10 képviselővel bíró Tisza. Márpedig a Tisza ezúttal befeszült: habár az utolsó pillanatban előálltak egy kompromisszumos javaslattal, a főpolgármester nem engedte, hogy szavazzanak róla, csupán az eredeti javaslatról mondhattak véleményt a képviselők, amely elbukott. A felek egymásra mutogattak, hogy ki miatt nem lesz Sziget,

majd csütörtök délelőtt Magyar Péter váratlanul közös képet posztolt Gerendai Károllyal, és azt írta, megállapodtak abban, hogy jövőre találkoznak a Hajógyári-szigeten.

A Tisza Párt lapunk kérdésére megerősítette, hogy miben állapodtak meg a felek. E szerint

az eredeti 2035-ös visszafizetési határidő helyett a Sziget az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt a közterület-foglalásra: 2028 33%, 2029 33%, 2030 a fennmaradó rész. A díjkedvezményt a fesztivál nyereségességétől függetlenül vissza kell fizetni.

Minden magyar fiatal megkapja a diákkedvezményt, aki kiváltja a BudapestGO-t. A diákkedvezmény azoknak fog járni, akik BudapestGO applikáción keresztül vásárolnak bérletet és rendelkeznek vagy Pest megyei (845 forint), vagy országbérlettel (1890 forint).

A Tisza azt is írta, hogy „ez az a kompromisszum, amit Karácsony Gergely tegnap mindenképp el akart kerülni”.

A megállapodás sarokpontjait azóta a Tisza elnöke a Facebook-posztjába is beleírta.

A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatta. A vita mindvégig arról szólt, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt. A Fidesz azzal érvelt, hogy egy csődközelben levő város nem mondhat le arról a 200 millióról, amit így elveszítene a főváros, a Tisza pedig azt kifogásolta, hogy a javaslat értelmében sem az új befektető, sem az állam nem vállal felelősséget azért, hogy a fesztivált megrendezik-e.

A tegnapi közgyűlésen is felszólaló Gerendai Károly, aki 1993-ban maga alapította a fesztivált, de 2017-ben értékesítette az irányítási jogokat, 2022-ben pedig az összes további részesedését, most újra birtokba venné a Szigetet, már új céget is létrehozott annak megmentésére. Gerendai azért sürgette a közgyűlést, pontosabban az ügyben illetékes tulajdonosi bizottságot, mert addig nem tud megállapodást kötni a Sziget a jelenlegi, amerikai–brit tulajdonosával, amíg fel nem mondja a főváros a még egy évig élő területhasználati szerződést. Amíg ez nem történik meg, új közterület használati kérelmet sem lehet benyújtani, ami a feltétele volna annak, hogy a közgyűlés új szerződést kössön a leendő tulajdonossal.

Gerendai Károly lapunknak elmondta, hogy az új megállapodással még ma megkeresik a főpolgármestert.