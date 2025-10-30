Szabálytalanul foglalkoztathattak önkéntes tartalékos katonákat az egyik zászlóaljnál

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség egy vidéki zászlóalj állományába tartozó önkéntes tartalékos katonák szabálytalan foglalkoztatásával kapcsolatban elkövetett visszaélések miatt jár el – közölte közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Közleményükben azt írták, hogy a nyomozó ügyészség jelenleg is eljárási cselekményeket végez, és a bűncselekményeket egy honvédségi szervezeti egységen belül követték el.

A nyomozó ügyészséget a cselekmény felderítésében a Magyar Honvédség folyamatosan támogatta. Az eljárásban hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként