Szabálytalanul foglalkoztathattak önkéntes tartalékos katonákat az egyik zászlóaljnál

admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 30. 12:45

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség egy vidéki zászlóalj állományába tartozó önkéntes tartalékos katonák szabálytalan foglalkoztatásával kapcsolatban elkövetett visszaélések miatt jár el – közölte közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Közleményükben azt írták, hogy a nyomozó ügyészség jelenleg is eljárási cselekményeket végez, és a bűncselekményeket egy honvédségi szervezeti egységen belül követték el.

A nyomozó ügyészséget a cselekmény felderítésében a Magyar Honvédség folyamatosan támogatta. Az eljárásban hat személyt hallgattak ki gyanúsítottként

