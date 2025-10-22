Nagymamájánál húzta meg magát a nagypályás drogkereskedő, aki két éve lelépett az ítélethirdetés előtt

Nagymamájánál bujkált az a körözési toplistán szereplő bűnöző, akit hat év fegyházbüntetésre ítélt két évvel ezelőtt a Pécsi Törvényszék drogkereskedelem miatt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint a 32 éves férfi már két éve bujkált a hatóságok elő.

A bűncselekmény még 2021-ben történt. Az ügyirat szerint a férfi két kiló speedet próbált meg átvenni egy Zala vármegyei autómosóban felső kapcsolatától, amikor lecsaptak rá a zsaruk.

A férfit hat év fegyházra ítélték, de közben a Tatabányai Rendőrkapitányságon is eljárás folyt ellene egy másik balhéja miatt. Abban rongálás és kábítószer birtoklása miatt kellett volna felelnie.

A 32 éves férfi azonban sem a korábbi ítélethirdetést, sem a tatabányai ügy befejezését nem várta meg, és az első adandó alkalommal kereket oldott. A rendőrök megpróbálták felkutatni, és idén tavasszal a Zalaegerszegi Törvényszék már európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, azt feltételezve, hogy esetleg külföldön tartózkodhat. Sőt, felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára is. A férfi azonban csak nem került elő.

A fordulatot az hozta meg kézre kerítésében, amikor keresésébe nyár végén bekapcsolódott a KR NNI Célkörözési Osztálya. A fejvadászok a szökevény minden kapcsolatát feltérképezve eljutottak a nagymamájához, aki Komárom-Esztergom vármegye egyik kistelepülésén él. Kiderült, hogy az unoka nála bujkál. A fejvadászok néhány nappal ezelőtt csaptak le a bűnözőre, majd őrizetbe vették. Azóta megkezdte a fegyházbüntetését.

Egy másik körözési toplistán lévő bűnöző nyolc évig bujkált a hatóságok elől sikeresen. Végül Münchenben csaptak le rá, miután lebuktatta magát a közösségi oldalon.