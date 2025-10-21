Autókba zsúfolva szállította Nyugatra a migránsokat egy szlovák bűnbanda, Rajkánál adták át az elfogott vezetőjüket

A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Illegális Migráció Elleni Osztálya tavaly óta folytat eljárást egy szlovák bűnbanda ellen. A KRNNI tájékoztatása szerint a társaság három éve szállította Nyugatra a migránsokat.

A bizonyítékok alapján az 5, illetve 8 fős csoportokat a déli határon, a Csongrád-Csanád vármegyei Domaszék környékén vették fel, majd személyautókba zsúfolva szállították őket Ausztriáig. Az útvonal általában Rajkán keresztül vezetett. A csempészés azonban nem minden esetben járt sikerrel, mert volt, hogy a rendőrök lekapcsolták őket.

A legalább ötfős csapat több tagját azonosították a KR NNI nyomozói, és négy embercsempészt korábban el is fogtak. A bűnhálózat tagja volt az a 35 éves szlovák férfi is, aki ellen hazai, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, mivel külföldi állampolgár lévén feltételezték, hogy Szlovákiában lehet. A körözött férfit Pozsonyban kapták el.

A férfit október 8-án adták át a szlovák hatóságok Magyarországnak Rajkánál. A Budapestre szállított férfit társtettesként, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, üzletszerűen, szervezőként vagy irányítóként, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntettével gyanúsították meg. A bíróság elrendelte letartóztatását.

