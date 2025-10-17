gyermekvédelemlegfőbb ügyészózdi gyermekotthon
Belföld

Legfőbb ügyész: ózdi gyermekotthonokban is nyomozás zajlik szexuális bűncselekmények gyanúja miatt

mti
Budapest, 2025. június 11. Kozma Ákos, az alapvetõ jogok biztosa, az Ab megválasztott új tagja (k) esküt tesz, mellette Nagy Gábor Bálint, a Legfõbb Ügyészségre beosztott fõosztályvezetõ ügyész, megválasztott új legfõbb ügyész (j) és Polt Péter, az Alkotmánybíróság (Ab) megválasztott új elnöke (b) az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. június 11-én. MTI/Bruzák Noémi
admin Spirk József
2025. 10. 17. 21:55
mti
Budapest, 2025. június 11. Kozma Ákos, az alapvetõ jogok biztosa, az Ab megválasztott új tagja (k) esküt tesz, mellette Nagy Gábor Bálint, a Legfõbb Ügyészségre beosztott fõosztályvezetõ ügyész, megválasztott új legfõbb ügyész (j) és Polt Péter, az Alkotmánybíróság (Ab) megválasztott új elnöke (b) az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. június 11-én. MTI/Bruzák Noémi

Ózd környéki gyermekotthonokban is nyomozást folytat a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – derült ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszleveléből, amelyet Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője kérdésére írt – írja a Telex.

Kálmán Olga Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen indított nyomozásokról érdeklődött, valamint arról, milyen bűncselekmények gyanúja merült fel az ügyben.

A legfőbb ügyész a válaszában megerősítette, hogy a Magvető utcai gyermekotthon kapcsán jelenleg nincs folyamatban nyomozás, ám a Zirzen Janka Gyermekotthonban elkövetett cselekmények miatt emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálódnak. A nyomozás során eddig két gyanúsítottat hallgattak ki, akiket le is tartóztattak, de közszereplő vagy rendőr gyanúsítottkénti kihallgatására nem került sor.

A nyomozás kiterjed az Ózd környékén található gyermekotthonokban esetlegesen elkövetett szexuális bűncselekmények vizsgálatára is, amely új információként látott napvilágot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
András herceg lemond királyi címeiről
Mészáros Lőrinc személyesen adta át a 18 milliárdos kormánytámogatással épült alállomást
Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik volt parlamenti képviselője
Gázrobbanás szakított ki több lakást egy bukaresti panelból – videókon a helyszín
Macron a legfontosabb projektjéért szinte mindent feláldozott, mostanra kiderült, azt is fel kell adnia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik