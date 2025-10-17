Legfőbb ügyész: ózdi gyermekotthonokban is nyomozás zajlik szexuális bűncselekmények gyanúja miatt

Ózd környéki gyermekotthonokban is nyomozást folytat a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – derült ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszleveléből, amelyet Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője kérdésére írt – írja a Telex.

Kálmán Olga Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen indított nyomozásokról érdeklődött, valamint arról, milyen bűncselekmények gyanúja merült fel az ügyben.

A legfőbb ügyész a válaszában megerősítette, hogy a Magvető utcai gyermekotthon kapcsán jelenleg nincs folyamatban nyomozás, ám a Zirzen Janka Gyermekotthonban elkövetett cselekmények miatt emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálódnak. A nyomozás során eddig két gyanúsítottat hallgattak ki, akiket le is tartóztattak, de közszereplő vagy rendőr gyanúsítottkénti kihallgatására nem került sor.

A nyomozás kiterjed az Ózd környékén található gyermekotthonokban esetlegesen elkövetett szexuális bűncselekmények vizsgálatára is, amely új információként látott napvilágot.