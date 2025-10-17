Szijjártó: Megkezdődtek a budapesti Trump-Putyin csúcs előkészületei

Tegnap késő este mind Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel, mind Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszéltem telefonon, és megkezdtük a csúcstalálkozó előkészületeit

írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy a következő hetekben Budapesten kíván találkozni Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessenek. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök az éjszaka egyeztetett az amerikai elnökkel, az orosszal pedig pénteken fog.

Szijjártó posztjában azt hangoztatta, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. „Világos, hogy ennek a háborúnak sincsen megoldása a csatatéren, a békét csak tárgyalásokkal lehet elérni. Ezért jó hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, és még jobb hír, hogy hamarosan újra személyesen találkoznak majd” – hangsúlyozta.

„Magyarország – a béke szigeteként – készen áll a csúcstalálkozó megrendezésére, minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy az elnökök eredményes tárgyalást folytassanak egymással, és így a béke visszatérhessen Európába” – folytatta.