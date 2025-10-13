Órákat kell sorban állni, csak személyesen kérhető időpont ultrahangra a váci kórházban

Órákon át sorban kell állniuk a betegeknek, időseknek, gyerekükkel érkező szülőknek ultrahangidőpontért a Váci Jávorszky Ödön Kórházban, miután az intézményeben bevezették az új Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR) – írja olvasói beszámolók alapján a Telex.

A központi rendszerben előzetesen időpontot lehet foglalni az EgészségAblak applikációban, telefonon, vagy személyesen. A JIR-nek papíron az a célja, hogy a betegek szervezetten és gyorsan ellátást kapjanak a szakrendelésen.

Váci betegek beszámolói szerint a kórház ultrahangot végző egységének telefonszámán nem lehet időpontot foglalni. Ezen csak tájékoztatást adnak arról, hogy havi egyszer mikor lehet személyesen időpontot kérni a kórházban. Egy daganatos beteg arról írt, hogy az EgészségAblakon megnézte, mikor tudna menni ultrahangra, de se októberre, se novemberre nem talált már szabad időpontot, ezért inkább magánellátást vett igénybe.