időpontjáróbeteg irányítási rendszerkórházsorba álllás
Belföld

Órákat kell sorban állni, csak személyesen kérhető időpont ultrahangra a váci kórházban

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 13. 16:01

Órákon át sorban kell állniuk a betegeknek, időseknek, gyerekükkel érkező szülőknek ultrahangidőpontért a Váci Jávorszky Ödön Kórházban, miután az intézményeben bevezették az új Járóbeteg Irányítási Rendszert (JIR) – írja olvasói beszámolók alapján a Telex.

A központi rendszerben előzetesen időpontot lehet foglalni az EgészségAblak applikációban, telefonon, vagy személyesen. A JIR-nek papíron az a célja, hogy a betegek szervezetten és gyorsan ellátást kapjanak a szakrendelésen.

Váci betegek beszámolói szerint a kórház ultrahangot végző egységének telefonszámán nem lehet időpontot foglalni. Ezen csak tájékoztatást adnak arról, hogy havi egyszer mikor lehet személyesen időpontot kérni a kórházban. Egy daganatos beteg arról írt, hogy az EgészségAblakon megnézte, mikor tudna menni ultrahangra, de se októberre, se novemberre nem talált már szabad időpontot, ezért inkább magánellátást vett igénybe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A szegénység intimitása – fotókon a higiénia hiányának embertelensége
Közel 6 kilós baba született az Egyesült Államokban
Ok nélkül leütöttek, és agyba-főbe vertek egy utast a hatvani vonaton
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Gyárfás Tamás ügyvédje: Vannak új bizonyítékok, amelyek alátámasztják, hogy nem Gyárfás Tamás volt a felbujtó Fenyő János meggyilkolásánál
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik