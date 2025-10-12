120 millióval vágott át egy nőt egy tanfolyamszervező cég

Minden megtakarítását elbukta egy 64 éves székesfehérvári nő, aki egy Facebook-hirdetésben talált cégnél, a Webinar Universe-nél, online oktatásra fizetett be. Ezt a cég kriptobefektetésekkel együtt kínálta, és két éven át hamis felületeken mutatták neki, hogyan „gyarapodik” a pénze – írta a Blikk. Amikor a nő két évvel ezelőtt ki akarta venni a megtakarítását, különféle ürügyekkel halogatták a kifizetést.

A lap szerint négy év alatt összesen mintegy 120 millió forintot csaltak ki belőle: elment minden megtakarítása, az örökség (két nyaraló, az édesanyja háza) és a családi balatoni büfé eladási ára is.

A nő a pénzt külföldi számlákra utalta, utánvétes csomagokért készpénzben fizetett vagy bankkártyázott; cserébe műanyag kártyákat és három táblagépet kapott, amelyeken állítólag a befektetését követhette. Közben naponta hívták budapesti telefonszámokról, call center-szerűen, mindig újabb befizetésre biztatva.

A nő családja másfél éve feljelentést tett, a rendőrség különösen nagy kárt okozó csalás gyanújával nyomoz, azonban a család szerint kevés eredménnyel.

A Blikk szerint a nő pszichésen is összeomlott, mégis kapaszkodik abba a reménybe, hogy visszakaphatja a pénzét, ezért a mai napig tartja a kapcsolatot az elkövetőkkel.