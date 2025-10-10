Otthon Start: Orbán nyáron azt mondta, nem tudnak drágulni a lakások, de kiderült, hogy tudnak

Az Otthon Start egy olyan hitel, ahol a négyzetméter meg van határozva. Csak olyan lakásra lehet felvenni, amelynek a négyzetméterára nem nagyobb másfél millió forintnál. Következésképpen nem tud drágulni a lakás

– ezt Orbán Viktor mondta nyáron a háromszázalékos lakáshitellel kapcsolatban. A valóság már korábban rácáfolt Orbánra, szeptemberben pedig már kilőttek a lakásárak az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint. Országosan 2,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,6 százalékkal nőttek az árak az előző hónaphoz képest az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékos havi drágulást követően.

Az ingatlanhirdetési portál tájékoztatása szerint

éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban, de közel azonos mértékben nőttek az árak Észak-Magyarországon, 20,8 százalékkal, ami meghaladja Pest vármegyében (15,4 százalék) és a Nyugat-Dunántúli régiókban mért (14,6 százaléka) növekedési ütemet.

Havi összevetésben a legnagyobb növekedést szeptemberben Észak-Magyarországon regisztrálták, 6,3 százalékkal, ami duplája a Pest vármegyei 2,9 százaléknak és magasabb, mint a Nyugat-Dunántúlon mért 4,0 százalék. A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: a mostani áremelkedés nem meglepő az Otthon Start programhoz köthető keresletélénküléshez képest. A kelet-magyarországi régiókban az árak egyre gyorsabban közelítenek a nyugat-magyarországi és Pest megyei szintekhez, vagyis záródik a lakáspiaci árolló – tette hozzá.

Az ingatlan.com pár adatot közzétett az október eleji használt lakóingatlan-árakról. A legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben szeptemberben a medián ár 26 százalékkal 1,6 millió forintra emelkedett. A VII. kerület közel 1,5 milliós, a VI. kerületi 1,6 milliós mediánár éves szinten 37, illetve 23 százalékos emelkedésnek felel meg. A három kerületben július óta 3,4–6,6 százalékos áremelkedés ment végbe, de a többi fővárosi kerületben is hasonló tendenciák figyelhetők meg. A fővároson kívüli piacon a legjelentősebb kínálattal rendelkező városok közül Debrecenben október elején 987 ezer forint a négyzetméterárak középértéke, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent. Szegeden a mediánár 937 ezer forint (+23 százalék), Pécsen 818 ezer forint (+24 százalék), Kecskeméten 765 ezer forint (+19,7 százalék), míg Salgótarjánban 287 ezer forint volt (+1.4 százalék).