Egy lovaskocsi-balesetben többen megsérültek az ürömi szüreti bálon, mentőhelikopter is érkezett

Szombat délután az ürömi szüreti bálon a rajta ülő emberek súlya miatt leszakadt egy lovaskocsi oldala, kilencen könnyen, ketten súlyosan megsérültek a balesetben – erősítette meg a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Telex értesülését. A sérültekhez mentőhelikoptert is küldtek a helyszínre. A lovaskocsit hajtó 49 éves férfi esetében felmerült az ittasság gyanúja, ezért a rendőrök előállították.