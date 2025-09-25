Tűz ütött ki egy XI. kerületi lakásban

Tűz volt egy társasház harmadik emeleti lakásában, a XI. kerületi Bartók Béla úton. A lángok az ingatlan két helyiségét érintették – írják a Katasztrófavédelem oldalán. A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt két lakó időben elhagyta a lakást, amelynek tüzét az egységek egy vízsugárral oltották el. A munkálatok idejére kilenc embert kísértek le az épületből a tűzzel érintett emeletről, az alsóbb szinteken elzárkóztatást rendeltek el.