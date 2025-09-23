googlehirdetéspolitical capital
Politikai hirdetések: a Fidesz megpróbálja kijátszani a Google-t

24.hu
2025. 09. 23. 20:04

A Google-nek nem sikerült zökkenőmentesen felkészülnie a politikai hirdetések utáni világra – írta a Political Capital kedden Facebook-oldalán, miután a Google jelezte, szeptember 22-étől száműzik a politikai hirdetéseket a felületeikről. Erről szóló elemzésünket itt olvashatják.

Az intézet azonban felhívta a figyelmet arra, hogy habár már nem jelenhetne meg, a Politico keddi hírlevelében megjelent egy politikai hirdetés, mégpedig Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs Harcosok órája című műsorának reklámjával.

A Political Capital ezért megnézte a Google hirdetéstárat, ahol azt látták, hogy az adatok szerint szeptember 22-én futott utoljára a hirdetés, és

a Google az „Arts & Entertainment” témába sorolta be a hirdetést, pedig nyilvánvalóan politikai hirdetésről van szó.

Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy ez nemcsak a hirdetés tartalma miatt nyilvánvaló, hanem azért is, mert a hirdető a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja.

Egy másik hirdetést is megnéztek, ami habár szintén politikai, de a  „Jobs & Education” kategóriába került. Ebből a Political Capital szerint az következik, hogy

a Google – remélhetőleg csak egyelőre – nem képes ténylegesen kiszűrni a politikai hirdetéseket; a kormányoldal már az első napon teszteli, hogyan tudja kijátszani a Google-t. Egyelőre sikeresen.

