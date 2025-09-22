bűnügynagydorogcsecsemőgyilkosság
Meghosszabbították kéthetes csecsemője megölésével gyanúsított nő letartóztatását

2025. 09. 22. 16:59

Három hónappal meghosszabbította a Szekszárdi Járásbíróság annak a 25 éves nőnek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy hónappal ezelőtt megölte a kéthetes csecsemőjét Nagydorogon,  közöle közleményében a Szekszárdi Törvényszék.

A kisbaba holttestét augusztus 20-án találták meg Nagydorog közelében egy kukoricás melletti földúton. A rendőrség korábban azt közölte, hogy az újszülött anyja mondta a vallomásában, hogy a gyerekét tolta babakocsiban, amikor egyszer csak rosszul lett, majd eszméletét vesztve elájult. Amikor pedig magához tért, a gyereknek már nem volt nyoma.

Állítása szerint előbb maga kezdte el keresni, de nem lelte nyomát, így hazament, és úgy kért segítséget. A gyermek holttestét öt és fél órával később, egy kukoricás melletti földúton találták meg a rendőrök a kutatómentőkkel közös keresésük során.

Az orvosszakértői vélemény megállapította, hogy a gyermek halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt folytat eljárást a nővel szemben.

