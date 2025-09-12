Orbán szerint „von der Leyen féle” politikusok rángattak bele minket a világháborúkba

Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a héten elmondott évértékelő beszédével kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor azt mondta, hogy három és fél éve viseljük a háború kedvezőtlen következményeit, miközben „ahhoz nincs semmi közünk”. Ezek „az urak, hölgyek ott Nyugaton” szerinte „a grabancunknál fogva bele akarnak rángatni ebbe a háborúba”, ennek ellen kell állni.

Azt mondta, hogy a magyarokat már kétszer beletolták olyan háborúba – gondolt itt az I. és II. világháborúra –, amelyekben „nem akartunk részt venni”, és amelyeknek a következményei iszonyatosak voltak, „az egész 20. századot elvesztettük.” Orbán szerint „ilyen von der Leyen féle politikusok” rángattak bele minket a háborúkba.