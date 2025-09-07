Magyar Péter: Orbán Viktor bebizonyította, hogy nem érti a magyar embereket

A remegő, fenyegetőző császár a mai lázálmaival hivatalosan is lezárta az Orbán-Gyurcsány korszakot

– Magyar Péter ezekkel a szavakkal reagált Orbán Viktor kötcsei beszédére. A Tisza elnöke úgy fogalmazott: érdekes volt nézni a kordonokkal és TEK-esek százaival védett sátorban ülő janicsárok döbbent arckifejezését, szerinte ők is pontosan érezték, hogy ez ma itt a vég kezdete.

Orbán Viktor ma bebizonyította, hogy nem érti a magyar emberek problémáit és nem is akar azokkal foglalkozni.

Magyar a kötcsei piknik kormánypárti résztvevőit megélhetési tapsolóknak nevezte, akik reggel talán még bíztak abban, hogy tényleg létezik a győzelmi terv, vagy „valami orbáni V-2-es csodafegyver”, de szerinte egy óra után belátták, hogy „ez a jacht elment”. A Tiszta Párt elnöke Orbán a volt demokrata amerikai elnökhöz, Joe Bidenhez hasonlította. Szerinte érdemes lesz nézni, hogy hozzá hasonlóan Orbánt is leszedik-e a sajátjai, vagy magára hagyják a „bukott basát”.

Magyar Péter a bejegyzése további részében a Tisza kormányzóképességét hangsúlyozta, mondván: a Tisza a legerősebb közösség, amely „vissza tudja rántani a hazánkat a szakadék széléről és képes egy működő és emberséges országot építeni”.

Az ellenzéki pártvezető gratulált a miniszterelnök 39. házassági évfordulójához is, amelyet magyar Orbán jelentett be beszédében. Szerinte a negyvenediket már egy TISZA-kormány alatt tudja ünnepelni az Orbán-házaspár.