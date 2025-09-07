Dobrev Klára: Önjelölt jós hablatyát hallhattuk Kötcsén

Önjelölt jós hablatyát hallhattuk Kötcsén

– így reagált Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédére Dobrev Klára, a DK elnöke. Az ellenzéki politikus úgy folytatta: „Az elmúlt években már ötször »bevettük« Brüsszelt, háromszor győztek az oroszok, és a szélsőjobb állítólag átvette a hatalmat Európában. Szánalmas”.

Dobrev Klára úgy értékelte, hogy a kormányfő ma már nyíltan Európa ellen beszél, és azért fordul Európa ellen, mert „így tudja elvenni a munkások jogait, megadóztatni a minimálbért, és egyre mélyebbre taszítani a magyarokat a szegénységbe”. A DK elnöke szerint ez politika a nagyvállalatoknak és a fideszes milliárdosoknak kedvez. Az eredménye pedig szegénység, lemaradás, kiszolgáltatottság.

A nagy víziók mögül kilátszik a valóság: tizenöt év alatt Európa egyik legszegényebb országává lettünk. Ez a valóság. A többi csak ostoba hablaty.

Mi viszont Európához akarunk tartozni. Ezért hirdettük meg az európai és baloldali politikát. Mert választani kell: Orbán vagy Európa. Mi Európát és az emberek érdekeit választjuk. Nincs középút.”