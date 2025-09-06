baleset24-es villamos
Autóval ütközött a 24-es villamos a Budapest Parknál

24.hu
2025. 09. 06. 12:39
A baleset a Rákóczi-híd pesti lábánál történt.

Személykocsival ütközött a 24-es villamos Budapesten, a Soroksári úton.

A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentőt is riasztottak.

A BKK a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik.

Helyettük az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják.

Frissítünk: a BKK közlése szerint helyreállt a 2-es és a 24-es villamos közlekedése.

