Autóval ütközött a 24-es villamos a Budapest Parknál

Személykocsival ütközött a 24-es villamos Budapesten, a Soroksári úton.

A baleset miatt a villamosok nem tudnak behajtani a Közvágóhíd végállomásra.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, a helyszínre mentőt is riasztottak.

A BKK a közösségi oldalán azt írta, hogy a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca/Soroksári út között nem közlekedik.

Helyettük az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz igénybevételét ajánlják.

Frissítünk: a BKK közlése szerint helyreállt a 2-es és a 24-es villamos közlekedése.