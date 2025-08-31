Zugló polgármestere lett a Momentum új elnöke

A Momentum küldöttgyűlése vasárnap Rózsa Andrást választotta meg a párt új elnökének. Zugló jelenlegi polgármesterének új megbízatása egyelőre a 2026-os választásokig tart.

A párt közleménye idézi az új pártelnököt, aki a megválasztását követően közölte:

Azért vállaltam el a Momentum elnöki posztját, mert mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a jövő évi kormányváltásból. A Momentum 8 éve dolgozik azon, hogy az országot romba döntő Fidesz eltűnjön a hatalomból, és ezért fogunk küzdeni a következő hónapokban is.

Rózsa felidézte, hogy a Momentum még júniusban úgy döntött: nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne ossza meg az ellenzéki szavazatokat, mivel az értékelésük szerint minden egyes szavazatra szükség lesz a Fidesz legyőzéséhez.

Az új pártelnök ugyanakkor kiemelte: „attól még, hogy nem indulunk a választáson, nem fogunk hátradőlni, és a partvonalról nézni a kampányt. Komoly terveink vannak, és minden erőnket a kormányváltás érdekében fogjuk mozgósítani.”

Rózsa példákat is sorolt:

Felhangosítanák a Fidesz bűneit és baklövéseit, hogy a még hezitáló magyarok is megértsék: ettől a rendszertől már semmi jót nem remélhetnek.

Plakátkampányaikkal a billegő körzetekbe juttatnák el a kormányváltás üzenetét,

miközben a politikusaik és az aktivistáik a legfideszesebb településeket járnák be.

Hadat üzennek a Fidesz legnagyobb fegyvere, a propaganda ellen is: lelepleznék, miként hazudnak a propagandistáik 16 éve a polgárok által befizetett adóforintokból.

Rózsa hangsúlyozta, jelenleg az elsődleges cél a kormányváltás.

Hozzátette: a Fidesz leváltásának csak akkor van értelme, ha azt azonnali rendszerváltás követi.

2026 áprilisa után a Parlamenten kívülről képviseljük tovább a számunkra fontos ügyeket annak érdekében, hogy egy olyan országot építhessünk, ahol minden magyar ember megtalálhatja a boldogulását

– fogalmazott az új pártelnök.

Rózsa András a Momentum hatodik elnöke – sorrendben azonban a hetedik, mert Donáth Anna két ízben is betöltötte a tisztséget. A párt első elnöke Fekete-Győr András volt, őt Orosz Anna, Donáth Anna, Gerencsér Ferenc, ismét Donáth, majd Tompos Márton követte. Utóbbi július közepén távozott az elnöki székből.