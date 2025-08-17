gázolásagárd
Halálra gázolt egy gyalogost a vonat Agárdon

2025. 08. 17. 08:50
Halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb lehet a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon – közölte a Mávinform.

A gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.

A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb lehet, és vonatkimaradásokra is számítani kell.

Ez idő alatt a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig csak a budapesti Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek.

A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak. Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

(MTI)

