tűzózdborsodszentgyörgyszárazság
Belföld

Nagy területen ég a száraz fű Ózd mellett

24.hu
2025. 08. 14. 20:41

Nagy területen száraz fű és gaz ég Ózd és Borsodszentgyörgy között – közölte nem sokkal este 8 előtt a katasztrófavédelem a honlapján.

Mint írták, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett az ózdi, a kazincbarcikai, a miskolci, valamint az aggteleki hivatásos tűzoltók oltják a lángokat.

Korábban Várpalotánál is lángra kapott az aljnövényzet, és Vecsés külterületén is lángra kapott az avar. Ez utóbbit estére sikerült eloltani.

De nem csak az aszály miatt rendkívül száraz aljnövényzet égett csütörtökön: napközben két BKV-busz is lángra kapott, este pedig Érdnél gyulladt ki egy autóbusz.

