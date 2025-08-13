Kisebb csoda kellene, hogy az LMP elinduljon 2026-ban – állítja a párt parlamenti képviselője

Kanász-Nagy Máté, az LMP korábbi társelnöke, jelenlegi országgyűlési képviselője a Népszavának elmondta, hogy kisebb csoda kéne ahhoz, hogy pártja induljon a 2026-os parlamenti választáson, de hivatalos döntés csak a szeptemberi kongresszuson várható az ügyben.

Az elmúlt évek, az anyagi és támogatottságbeli realitások nem arra mutatnak, hogy az LMP indul a 2026-os választáson

– mondta Kanász-Nagy, aki elmondása szerint jelenleg adminisztratív és szervezeti munkát lát el a pártban, hiszen hatalmas az adósságállományuk a 2022-es ÁSZ-büntetés miatt. Kanász-Nagy szerint Ungár Péter társelnök állításai a párt halotti állapotáról „tényt jelentenek”.

Angyal Károly pártigazgató ugyanakkor úgy fogalmazott a Népszavának, hogy az LMP nem szűnt meg, képviselőik vannak, akik „állampolgári megkeresésekkel” rendelkeznek.

A lap Ungárt is szerette volna kérdezni a párt jövőjéről és saját visszavonulásáról, de a kérdéseikkel az LMP sajtóosztályához irányította őket, ám onnan sem kaptak választ.

A párt frakciója idén februárban, Csárdi Antal kilépésével szűnt meg, amivel 5 fő alá csökkent a frakciólétszám. Kilépését azzal indokolta, hogy bizonyítékot látott arról, hogy Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter egyeztettek a Vitézy főpolgármesteri indulásáról. Tavaly a párt több ismert politikusa is otthagyta az LMP-t.

A néhai hatpárti ellenzéki összefogásból jelen állás szerint csak a Jobbik, az MSZP és a DK indul biztosan jövőre, de az ötszázalékos küszöb megugrására egyedül a DK-nak van esélye a közvélemény-kutatások szerint.