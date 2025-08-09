Orosz repülőket fogtak magyar Gripenek a Balti-tenger felett

Első éles bevetés a Baltikumban címmel jelent meg tájékoztatás a Magyar Honvédség honlapján, amelyből kiderül, hogy orosz repülőgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket a 2025. évi NATO Balti Légtérrendészeti misszió keretében. A magyar vadászrepülők 2025. augusztus 8-án azonosítatlan repülőgépek miatt szálltak fel, és helyi idő szerint 11 óra 26 perckor, 11 ezer méteres magasságon, Balti-tenger felett, a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően sikeresen elfogtak olyan repülőgépeket, amelyek „nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót”. Az elfogást, valamint az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre.

A gépek számáról, típusáról nem szól a közlés, és az is csak a bevezető egy mondatából derül ki, hogy „orosz repülőgépekről” van szó.

Korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is beszámolt a sikeres akcióról, ám ő nem említette az elfogott gépek nemzetiségét. A Honvédelem.hu háttérként leírja, hogy Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják a három balti ország légterének biztonságát négyhónapos váltásokban.

A Magyar Honvédség 2025. augusztus 1-től négy hónapon keresztül, mintegy 80 katonával és négy JAS-39 Gripen harci repülőgéppel, vezető nemzetként látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait (Baltic Air Policing – BAP), Spanyolországgal és Olaszországgal közösen NATO parancsnokság alatt.

A Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység a litvániai, Siauliai repülőtéren települve a BAP 69. váltásaként teljesíti feladatait. Magyarország 2015, 2019 és 2022 után, immár negyedik alkalommal vesz részt a küldetésben.