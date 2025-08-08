Nyolc év fegyházat kapott a drogbáró, és félmilliárdos vagyonelkobzást is elrendeltek ellene

Jogerősen is nyolc év börtönbüntetésre számíthat a Fejér megyei drogbáró, aki négy mázsa drogot értékesített és tárolt egy év alatt. A Győri Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabíróság hagyja helyben a férfi büntetését.

A fellebbviteli főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2020 januárjában kábítószer előállítására és terjesztésére szakosodott, általa irányított, szervezetten működő csoportot hozott létre. A kábítószerek, illetve az alapanyagok beszerzését, tárolását elkészítését és értékesítését társaival szervezte, ennek során kerülte a hatóságok által ellenőrizhető kommunikációs csatornákat.

A férfi az elkövetés egy éve alatt csaknem 14 kg kokaint, 316 kg marihuánát, 66 kg amfetamint, 1 kg metamfetamint, 11.666 darab extasy tablettát tárolt, illetve értékesített.

– közölte az ügyészség.

A drogbáróval kapcsolatba hozható kábítószerek hatóanyaga négyszázhatvanhárom-szorosan meghaladta azt a mennyiséget, ami fölött legsúlyosabban minősül ez a cselekmény.

A Székesfehérvári Törvényszék 8 év fegyházbüntetésre, 1 millió forint pénzbüntetésre, és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadságra. Emellett a kábítószer értékesítésével összefüggő, közel 529 millió forintos vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben. Az ítélet ellen a terhelt védője enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés helybenhagyását kérte.