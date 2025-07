Orbán szerint Brüsszel hibája, hogy Trump politikai ellenfélként tekint az EU-ra

Tovább üti az uniót a miniszterelnök, most arról beszél, hogy az Egyesült Államok politikai ellenfélnek tekinti az EU-t, de erről utóbbi tehet, mivel korábban elkötelezte magát a woke-irányvonal mellett, amit Trump most épp felszámol. Emiatt a rossz helyezkedés miatt Brüsszel zsákutcába került, és így mindig a legutolsó pillanatban fogja megkötni Amerikával a legrosszabb megállapodásokat – ahogy például most a vámok esetében. Orbán szerint ez a kényszerpálya kereskedelmi háborút hozhat el a felek között, amit Európa nem nyerhet meg.

Ráadásul Orbán szerint Amerika fokozatosan kivonja magát az ukrajnai háborúból is, Brüsszel pedig arra törekszik, hogy betöltse az amerikaiak által hagyott űrt. Ez pedig akadályoz minket abban, hogy normalizáljuk a kapcsolatainkat Oroszországgal. Orbán szerint mindez teljesen ellentétes a tagállamok érdekeivel, így vezetőváltásra van szükség. Hogy miért csinálja mindezt Brüsszel, arról a miniszterelnöknek is csak sejtései vannak, és ezen a ponton említette meg az Európai Egyesült Államok projektjét, a gazdasági versenyképesség hiányát, amit ma már csak háborús gazdasággal lehet balanszolni, és azt is, hogy Ukrajna uniós tagsága biztosíthatja egyes gazdasági szereplők ottani érdekeltségének a védelmét egy kézivezérelhető uniós állam létrehozásával.