Lázár János: Kár, hogy Majka eladta a lelkét

Úgy lehet megnyerni a 2026-os választásokat, ha a Fideszben van belátási képesség, megfelelő alázat, és elvégzi azt a munkát, amit a választópolgárok elvárnak – mások mellett erről beszélt Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteki élő videós bejelentkezésében.

Azért folytatjuk, mert ez egy félkész ország

– jelentette ki a miniszter, aki szerint a Fidesz a választópolgárokkal közösen egy még jobb országot tud létrehozni. Utóbbit azzal magyarázta, hogy hogy több volt a jó az elmúlt tizenhat évben, mint a rossz, de munka még bőségesen van, például a közlekedés területén.

Beolvasta Lázár azt a nézői kérdést is, amely azt firtatta, mikor vonul börtönbe a Matolcsy-klán. A miniszter megvédte a volt jegybankelnököt, akinek környezetében sokan látványosan meggazdagodtak hivatali ideje alatt, és a jelek szerint ezalatt több száz milliárd forint forintnak nyoma is veszett. Lázár szerint Matolcsy György „a huszadik század egyik legkiemelkedőbb gazdasági szaktekintélye”, és kiváló jegybankelnök volt, de egyáltalán nem biztos, hogy jó kezekre bízta a jegybank vagyonát, amiért neki akár személyes felelősséget is kell vállalnia.

Én annak vagyok a híve, hogy minél hamarabb a börtönbe vonuljon a Matolcsy-klán azon tagja, aki lopott

– fogalmazott a miniszter, aki szerint a Fidesz abban érdekelt, hogy az igazság minél hamarabb kiderüljön, az is, ha a pénz egésze vagy egy része megvan, és az is, ha bűncselekményeket követtek el.

Lázár a live-ban rátért a Majka ellen indított átfogó kormányzati kampányra is. Ennek előzménye, hogy a művész a debreceni Campus Fesztiválon előadta Csurran, cseppen című, kimondatlanul is kormánykritikus dalát, majd a rapper a performansz végén egy mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe is lövik. A kormány politikusai és a fideszes média erre nekiment Majkának, mondván, hogy a miniszterelnök lelövésére hívott fel.

„Arra az időre emlékszem […], amikor Majka és még nagyon sokan a könnyűzene világából a Fidesznél és fideszes potentátoknál kilincseltek, hátha csurran-cseppen valami. Tehát Majka is szereti, hogyha csurran-cseppen valami, most éppen máshonnan csurran, máshonnan cseppen” – magyarázta.

Nyilvánvaló, itt a prímás úgy keres jobban, hogyha többet fizetnek neki, a Majka úr művészete úgy látszik ebbe az irányba fordult. Voltak egyébként szellemes írásai és mondásai, kár, hogy eladta a lelkét, de hát ez már csak ilyen

– összegezte véleményét az ügyről az építési és közlekedési miniszter.