24/7: Meddig lehet valaki hűséges a Fideszhez?

Ülök szemben Cserpával (ahogy mindenki hívja Cser-Palkovics Andrást, a székesfehérvári polgármestert), és a hűségéről tűnődöm. Majdnem húsz éve ismerjük egymást, és már szinte semmi fideszest nem látok benne. Nem arrogáns, nem nagyképű, nem szajkóz lózungokat, nem minősíti alpári stílusban a politikai ellenfeleit. Sőt, ennek az ellenkezőjét teszi: úgy kommunikál a nyilvánosságban, ahogy azt a szekértáborokon kívül létezők elvárják egy politikustól. Valaha ő is kemény volt, polgármestersége előtt a Fidesz szóvivőjeként nem fukarkodott a csípős beszólásokkal. Most viszont Menczer Tamás ül az ő egykori pozíciójában, és hiába próbálok akár csak egyetlen momentumot is felfedezni, ami összeköthetné ezt a két figurát – nem sikerül.

Ülök szemben Cserpával, és a hűségéről tűnődőm. Fura, de nagyjából egy évig párttársak voltunk: mindketten 1989-ben léptünk be a Fideszbe, ő akkor 15 éves volt, én valamivel több. Arra még jól emlékszem, amikor az első szabad választás idején a lágymányosi közösségi házban egy klubkoncert előtt beszambázott Fodor Gábor, szólt a Roxette szíves száma, a kócos fideszes pedig 10 másodpercre elkérte a mikrofont, és csak annyit búgott bele: „Szevasztok, a Fideszre szavaztok? – aztán kiélvezve a nézői őrjöngést átadta a terepet Hobóéknak. Abban a pillanatban éreztem meg, hogy egy párt tagjának lenni mély érzelmi elköteleződést is jelent. Erre viszont soha nem vágytam, a ‘90-es választás után valójában emiatt léptem ki a Fideszből – jóval a székházügy meg a konzervatív fordulat előtt. Cserpa 36 éve tagja a pártnak. Szereti a Fideszt. Szurkol neki, hordja a mezét. Bekiabál a pályára, ha nem tetszik neki, amit lát, de soha nem cserélné el a logót egy másikra. Akár győz a csapat, akár veszít.

Ülök szemben Cserpával, és a hűségéről tűnődőm. Azt mondja, számos tartalmi kérdésben egyetért a kormánnyal, a kommunikációval akadnak problémái. Ezen mondjuk nem csodálkozom. Csak ezen a héten a Fidesz megpróbálta elmagyarázni, hogy minden idők legnagyobb budapesti Pride-ja valójában Orbán csodás mestertervét megvalósító hatalmas győzelem volt, teleaggatták az országot az óvodás szintet ostromló Zelenszkij-Magyar plakátokkal, Cserpa egyik fideszes párttársa azzal vádolta meg Magyar Pétert, hogy aszálytámogató, a másik megosztott egy ízléstelen malacpörkölős videót – és ezek csak legidétlenebbek az elmúlt hét terméséből. Miközben végre valóban született egy érdemi kormányzati döntés: az első lakáshoz jutást segítő támogatott hitel sokaknak nyújt majd valós segítséget az otthonteremtéshez. Persze csak akkor, ha nem omlik össze a költségvetés, amelyen akkorák már a lyukak, hogy azokat csak külföldi finanszírozással – az államadósság növelésével – lehet befoltozni.

Ülök szemben Cserpával, és a hűségéről tűnődöm. Nézem, hogy milyen átéléssel magyaráz a Vidiről. Vajon mit jelent, hogy akkor sem a VIP-páholyban ült, amikor az még zsúfolt volt – hanem minden évben megveszi a családi bérletet, és a helyi polgárok közé beülve lesi a pályán történteket? Dühös, de nem polgármesterként sértették meg, hanem szurkolóként: az eddigi multimilliárdos tulajdonosa nem egyszerűen cserbenhagyta a klubot, hanem látványosan szét is szaggatta a Vidi-mezt. Szurkolok Cserpának, hogy találjanak egy megbízható figurát, akire szívfájdalom és fogvacogás nélkül rábízhatják a Vidit. Egy jó tanács: ne a NER környékén keressék az illetőt.

Így kezdődik ma reggel kiküldött heti hírlevelünk, a 24/7, amelyben ezután még elmélyülős és szórakoztató olvasmányokat, videókat és podcastokat ajánlunk hétvégére válogatva, továbbá összegyűjtjük a hét sorozat- és filmkritikáit is a hátradőlős kikapcsolódáshoz. Itt iratkozhatsz fel, ha jövő héten már te is kéred!