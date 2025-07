„Sok esetben már nem is az orvosbér a fő motiváló erő” – mondta lapunknak az egészségügyi rendszert a diplomaosztóján kritizáló végzős hallgató

Vasárnap kapott nagyobb nyilvánosságot az a június 26-án a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának orvosdoktor-avatásán elhangzott beszéd, amelyet az egyik végzős hallgató, Dr. Kincse Csongor mondott. Egyebek mellett úgy fogalmazott: „Egy diszfunkcionális, az összedőlés szélén álló rendszerben kell majd dolgoznunk. Egy olyan rendszerben, ahol az anyagi és humán erőforrások hiánya mindennapos gondokat okoz. Egy olyan rendszerben, amelyet belülről feszít az orvosok és a szakdolgozók közti bérszakadék. Egy olyan rendszerben, amelynek a vezetője a kórházi fertőzések elleni harc helyett Facebook-kommentekkel harcol.”

Úgy éreztem, hogy ennek a beszédnek reflektálnia kell a jövőnkre, és azoknak a jövőjére, akik szeretnénk maradni, és a magyar egészségügyben szeretnénk dolgozni. Nekünk sajnos ezzel a valósággal kell szembenéznünk majd a mindennapokban

– magyarázta lapunknak Kincse Csongor, hogy miért tartotta fontosnak ezeket is megemlíteni a beszédében, ami nagy tapsot kapott a hallgatóságtól. A Telexnek vasárnap arról is beszámolt, hogy előzetes jóváhagyásra kellett küldenie a beszéde vázlatát, de nem ezt a verziót küldte el, a Partizánnak pedig arról is beszélt, hogy ennek két oka volt. Az egyik, hogy attól tartott, nem hagyják jóvá a végül elhangzott beszédet, a másik, hogy a tanulmányi osztályon dolgozó, az egyetemi évei alatt neki sokat segítő alkalmazottak közül – ha mégis átment volna a beszéd az ellenőrzésen – ne érjen retorzió senkit.

Abba még az évfolyamtársait sem avatta be, hogy miről is szándékozik beszélni az avatáson, erről csak a szüleinek és egy-két barátjának beszélt, de ők nem az egészségügyben dolgoznak, tanulnak – mondta lapunknak.

Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, volt, ahonnan megüzenték, hogy egy egész osztály orvosai gratulálnak nekem, a partizános interjú óta több állásajánlatot is kaptam, mind állami, mind magán-egészségügyi intézményekből

– mesélte nekünk, ami azért fontos, mert a Partizánnak még arról beszélt, hogy miután a beszéde óriási nyilvánosságot kapott, homályos válasz érkezett a Bajai Szent Rókus Kórháztól, hogy a korábban megbeszéltek szerint alkalmazzák-e őt.