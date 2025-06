Erotikus könyveket és videojátékokat is vett a céges kártyával a Hegyvidéki Egészségügyi Központ volt vezetője, több tízmilliós károkozással vádolják

Súlyos visszaélések történtek a 2024-ben megszüntetett Hegyvidéki Egészségügyi Központnál, a központ volt vezetője több tízmillió forintos vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak – közölte csütörtökön Kovács Gergely.

A kerület polgármestere azt írta a Facebookon, hogy a volt vezető a jelenlegi adatok szerint az egészségügyi központ bankkártyáját magáncélú vásárlásokra használta a romantikus-erotikus könyvektől kezdve a paradicsompalántákon át az X-Box játékokig.

Ezen felül visszaélt a központ üzemanyag-tankolási kártyájával is, ugyanis miközben a központ egyetlen gépkocsija benzinüzemű, ő prémium dízelről szóló számlákat is elkönyveltetett, sőt, többek között az önkormányzat kontójára vásárolt drága kozmetikumokat is – tette hozzá Kovács.

Az önkormányzat előző vezetése pontosan tudott a visszaélésekről, ám amikor megkapták a könyvvizsgáló jelentését, nem tettek feljelentést a HEK vezetője ellen, az okozott kár megtérítése iránt sem léptek fel, inkább azt a »megoldást« választották, hogy ijedtükben megszüntették az egész intézményt,

jegyezte meg az MKKP politikusa, aki azt is közölte, hogy a súlyos visszaélés-sorozat miatt feljelentést is tesznek – ezt Vadász Gábor alpolgármester (Momentum) is megerősítette.