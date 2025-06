Aligátorteknős garázdálkodik Csepelen

Semmiképpen ne nyúljon hozzá senki! A legjobb, amit tehetünk, hogy értesítjük a rendőrséget, vagy a Csepeli Városrendészeti Igazgatóságot, vagy az önkormányzatot, ők pedig szakemberek bevonásával intézkedni fognak

– ezzel a drámai hangvételű bejegyzéssel jelentkezett saját Facebook-oldalán Csepel polgármestere.

A Borbély Lénárd által megosztott videón az látszik, hogy kutyasétáltatás közben valaki rábukkan egy szabadon kószáló aligátorteknősre (Chelydra serpentina) a csepeli Duna-parton. A kerület első embere szerint az Amerikában őshonos állatot valószínűleg előbb megvásárolta valaki, majd megunta, és egyszerűen kitette a parton.

Borbély felhívja a csepeliek figyelmét, hogy az aligátorteknős az emberre és a helyi ökoszisztémára is egyaránt veszélyes!

Magától nem támad, de ha piszkálják vagy közel mennek hozzá, súlyos sérülést tud okozni. A helyi teknősállományt is veszélyezteti ez az inváziós faj

– figyelmeztet a polgármester, aki azzal is segíti a lakosokat, hogy leírja: ez a teknősfaj jóval nagyobbra nő, mint az őshonos mocsári teknős, a páncélja az 50 centimétert is elérheti. „Súlya akár 10 kg is lehet, harapása pedig nagyon veszélyes, akár egy felnőtt ujjait is le tudja harapni.

Fontos, hogy ne nyúljunk hozzá, és akkor nem lehet baj!” – írja Borbély Lénárd.