A zaklatás nem újságírás – a Mediaworks épülete előtt tiltakoznak a Metropol „fotópályázata” miatt

Pár tucat, nagyrészt fiatal tüntető gyűlt össze a Mediaworks épülete előtt szerda délután. A demonstrációt azután szervezték meg, hogy a médiavállalat lapja, a Metropol mai cikkében köztereken felvillanó női lábakról kért olvasói fotókat. A lap felhívásában, amelyben már közölt is néhány fotót, azt írja: „minél rövidebb, annál jobb, és a lányok által hordott szoknyák és nacik esetében ez mindenképpen igaz”.

A tüntetők a többi között azt skandálják, hogy:

a testem nem tárgy,

a zaklatás nem újságírás.

A helyszínen tartózkodó Szajki Bálint fotós kollégánk beszámolója szerint néhány fiatalt igazoltattak a rendőrök – leginkább azokat, akik elállták az autók útját.

A Metropol egyébként 2021-ben „Koldustérképet” közölt a budapesti hajléktalanokról, ami után a lapot kiadó Mediaworks büntetést kapott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsától, de a kiadó bírósághoz fordult. 2023-ban a kiadó jogerősen elvesztette a pert, és 250 ezres bírságot is kellett fizetnie. Az ítélet ellenére egyébként a cikk továbbra is, változatlan tartalommal, jelenleg is elérhető a Metropol honlapján.