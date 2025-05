„Nem is tudják a gyermekeim, hogy börtönben ülök” – istenéhez imádkozik az ukrán társát leszúró kazah kamionos

A cselekedeteim oda vezettek, hogy megöltem egy embert. Nagyon sajnálom a történteket, és bűnösnek érzem magamat azért, ami történt

– ezt mondta a Budai Központi Kerületi Bíróságon a csütörtöki előkészítő ülésen az a kazah kamionos, aki tavaly május elsején halálra késelte az ukrán kollégáját egy Nagykőrösi úti munkásszállón.

A kazah konzulátus nem tudott képviselőt és tolmácsot küldeni a tárgyalásra, mert nekik a Türk Tanács ülésén kellett részt venniük, így a bíróság csak két tolmács segítségével tudta kihallgatni a vádlottat: az a kazah tolmács, akit találtak, nem tudott magyarul csak oroszul – így szükség volt egy orosz-magyar tolmácsra is, aki magyarul ismertette a kazah tolmács által oroszra fordított dolgokat.

A 46 éves kazah férfi két évvel ezelőtt jött Magyarországra dolgozni, és teherautó-sofőrként helyezkedett el. Amikor nem volt úton, akkor a Nagykőrösi úton található, külföldi kamionsofőrök számára fenntartott munkásszálláson tartózkodott. Itt lakott a későbbi áldozat, az ukrán kamionos is.

Tavaly május elsején éjjel fél egy után a kazah férfi veszekedni kezdett az ukrán kollégájával és azzal az orosz férfivel, akivel a későbbi áldozat az udvaron békésen beszélgetett. A vádirat szerint a vita abból pattant ki, hogy a kazah férfi szóvá tette az ukrán sofőrnek, hogy miért barátkozik egy orosszal, amikor az országaik háborúban állnak egymással. A szóváltás többperces dulakodássá fajult, majd a kazah sofőr elszaladt, bement a szobájába, de nyitva hagyta az ajtót.

Az ukrán kamionos, az orosz férfi és egy békíteni igyekvő indiai sofőr valamivel később bementek a földszinten található szobába. A kiújult vita hevében a kazah férfi felkapott az asztalról egy kést, és azzal kétszer halánték tájon, majd legalább közepes erővel kétszer mellkason szúrta az ukrán sofőrt, megsértve a szívét is. A szakértő szerint a szívet ért szúrás után az áldozatnak esélye sem volt a túlélésre. Az ügyész elmondása szerint, miután az ukrán férfi összeesett, az orosz kamionosnak sikerült lefognia a kazah férfit, aki közben eldobta a kést. Az ügyész emberölés bűntettével vádolta meg a kazah férfit, de a korábban tett mértékes indítványt már nem kívánta fenntartani.

A kazah kamionos elmondta, hogy Kínában született 1979 októberében, és Kazahsztánban élt a két gyermekével és a feleségével. Ő tartotta el őket és az anyját is, a családja pedig nem is tud arról, hogy ő most börtönben ül. A villamosmérnöki végzettséggel rendelkező kazah férfi az ügyvédjével való egyeztetés után beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyalás jogáról is.

A bíróság azonban nem fogadta el a kamionos beismerő vallomását, mert az ellentétes volt a rendelkezésre álló iratokkal. A bíró elmagyarázta a férfinek, hogy ez az ő érdeke is, mert korábban önvédelemre hivatkozott, és csak egy tárgyalás keretében tisztázható az, hogy valóban jogos védelmi helyzetben cselekedett-e.

Az emberöléssel vádolt férfi eleinte válaszolgatott a bíróság kérdéseire, de ennek túl sok értelme nem volt, mert minden kérdésre azt felelte, amit az ügyvédje mondott neki. Miután az ügyész és a bíró is figyelmeztette, hogy ne az ügyvéd válaszoljon az ügyfelének feltett kérdésekre, a kazah férfi elhallgatott, és a jogi képviselője tanácsára fenntartotta a nyomozati szakban tett vallomásait.

A kamionos korábban azt állította, hogy tizenhárom üveg sört ivott meg aznap, az indiai sofőr pedig töményet ivott, majd lementek a szobájából cigizni az épület elé. Elmondása szerint egyikük sem beszélte a másik nyelvét, így mutogatással értették meg egymást.

Mellettük volt egy ukrán és egy orosz férfi, akik a háborúról beszélgettek. Arra már nem emlékszik, hogy az orosz férfi szólította-e meg őt, vagy fordítva történt. Azt is el tudja képzelni, hogy abból alakult ki a konfliktus közöttük, hogy úgy szólt az orosz férfihoz, hogy az nem tetszett neki.

„Az orosz azt mondta nekem, hogy mit nevetek, és felrúgott. Mondtam neki, hogy nem rajtad nevettem, és csak most jöttem ide dolgozni. Az indiai állampolgár közénk állt, hogy ne vitatkozzunk. Az orosz erre káromkodni kezdett és azt mondta, lehet hogy én terrorista vagyok. Ezután az ukrán férfi megfogta az indiait, hogy ne álljon közénk, de ő mindenképp próbálta elsimítani a dolgot. Ezután egy kicsit elkezdtünk dulakodni az orosz férfival. Én próbáltam elmagyarázni, hogy nem rajta nevettem, hanem azon, hogy jelnyelven beszélgettem az indiaival. Mondtam neki, hogy mit akarsz tőlem és semmi közöm a háborúhoz. Az indiai továbbra is próbált szétválasztani minket, de az ukrán férfi ezt akadályozta” – magyarázta, hozzátéve, az orosszal való dulakodás után veszélyben érezte magát a két nagydarab fickó miatt, ezért inkább elszaladt a sportpálya felé, majd percekkel később bement a szobájába.

Állítása szerint nem foglalkozott azzal, hogy miért barátkozott egymással az orosz és ukrán sofőr, és fogalma sincs arról, miért kötöttek belé.

Előző nap nem aludtam, annyira részeg voltam, hogy az ájulás kerülgetett, ezért, miután bementem a szobába, ledőltem egyből. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki lecibálja rólam a takarót, és bordán üt. Nem tudom, hogy ki volt, mert hirtelen történt, és sötét volt. Befogta a számat, én pedig elrúgtam őt hátrafelé. A szobában sötét volt, de a benzinkút fénye bevilágított. Ekkor láttam, hogy ott van az asztalon az evéshez használt késem. Amikor az egyik kezemmel elértem a kést, akkor a támadó visszalökött az ágyra, én pedig felültem és szúrtam. Nem tudom, hogy hányszor szúrtam, de feltételezem, hogy többször. Rettenetesen megijedtem, féltettem az életemet. Nagyon megijedtem, és elfutottam a mosdóba. Izzadtam, és megmostam a véres kezem, itt kezdtem felfogni, hogy mi történt. Sokkos állapotba kerültem, utána kezdtem hívogatni a családtagjaimat, és elmondtam nekik, hogy mit tettem

– mondta a férfi, hozzátéve: meg sem fordult a fejében az, hogy elmeneküljön a történtek után. Elmondása szerint a családjával való beszélgetés után hasra feküdt a földön, és sírva várta a rendőröket.

A bíróságon bemutatott kamerafelvételeken jól látható, hogy előbb békésen beszélget az orosz férfival a kazah férfi, majd később dulakodni kezdenek egymással, ő pedig elszalad. A nyomozók szerint szinte azonnal követte őt a többi férfi. A feleket békíteni akaró indiai férfi elhunyt a bűncselekmény óta. „Az időt sajnos nem tudom visszapörgetni. Azt is nagyon sajnálom, hogy ennyit ittam. Erkölcsi hiba volt a részemről az, hogy megszegtem a hitem egy pontját. Megszegtem az alkoholfogyasztás tilalmát, meg is kaptam érte a büntetésem. Szégyellem magamat, imádkozom Istenhez és az elhunytakért is.”

Az orosz férfi vallomása szerint viszont nem teljesen úgy történtek a dolgok, ahogy azt a kazah férfi előadta.

Az ukrán férfi elkezdett beszélni a kazahhal, én pedig az indiaival. Egy idő után arra figyeltem fel, hogy a kazah emelt hangon kérdőre vonja, hogyan lehetünk mi jóban egymással, hiszen a háború miatt nekünk háborúzni kellene

– mondta, hozzátéve, hogy a kazah sofőr egy provokátor, aki többször is megpróbálta őt megütni, mire védekezésképp egyszer arcon ütötte őt. Néhány perccel azután, hogy a sportpálya felé elfutó kazah férfi bement az épületbe, ők is utána mentek. Állítása szerint, amikor belépett a sötét szobába, akkor az ukrán férfi három méterre állt tőle háttal, vele szemben pedig másfél méterre állt a kazah kamionos.

Amikor beléptem a szobába, akkor azt láttam, hogy egy kés van a kazah férfi jobb kezében és felülről lefelé kétszer az ukrán férfi felé szúr, majd kétszer-háromszor a mellkasa irányába is. Ezután elindult felém, és egyszer felém is szúrt. Hátrálni kezdtem, és egyszer vagy kétszer megütöttem az arcát. Ezután elkaptam azt a kezét, amiben a kés volt, és megfordítottam a csuklóját. Amikor láttam, hogy a kazah elengedi magát, akkor én is elengedtem őt. Közben láttam, hogy az ukrán férfi két-három lépést tesz, majd arccal a padlóra esik. Ekkor láttam, hogy mennyire súlyosak a sérülései.

Ezután megérkezett a biztonsági őr is, aki értesítette a mentőket. Az ukrán férfi azonban olyan súlyos szúrt sérüléseket szenvedett, hogy mire a mentősök kiértek, addigra meghalt.

Az időközben elhunyt indiai férfinek a nyomozás során tett vallomását majd a szeptemberre kitűzött következő tárgyaláson ismertetik.