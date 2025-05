Nyilvános az országgyűlés jövő heti napirendi tervezete, amiben az is látszik, hogy kedd este már meg is tartják „a közélet átláthatóságáról” névre keresztelt törvényjavaslat általános vitáját, ahol a beterjesztő, Halász János fideszes képviselő mellett kormánypárti és ellenzéki politikusok is elmondhatják a véleményüket a jogszabálytervezetről – írja a Telex.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az igazságügyi bizottságnak előbb tárgysorba kell vennie az indítványt, erre viszont már hétfőn sor kerülhet, hiszen a KDNP-s Vejkey Imre már összehívta a bizottságot hétfő délelőtt 10 órára.

A parlament honlapján elérhető információk alapján rendes ügyement szerint június 10-én szavazhat az országgyűlés a törvényjavaslatról. Ha így tesznek, és el is fogadják, Kövér László házelnöknek öt napja lesz aláírni és tovább küldeni Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, akinek szintén öt napjra lesz arra, hogy aláírja, ami után a törvény jogerőre emelkedik. Azt már korábban lehetett tudni, hogy a törvény a kihirdetése után három nappal aktiválódik. Sulyok Tamásnak itt is lesz lehetősége arra, hogy adott esetben visszaküldje a törvényt, ha valami problémát tapasztal vele, de az államfő bő egy éves működéséből nemigen lehet erre következtetni.

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy Halász János törvényjavaslatát kivételes eljárásban akár már a jövő héten megpróbálhatja átnyomni az országgyűlés kormánypárti többsége.

Erre utaló információk ugyanakkor mostanáig nem láttak napvilágot, így a legvalószínűbb az, hogy a törvény június második felében élesedik majd.