Elmagyarázta Zabar polgármestere, hogy mit jelent a földút portalanítása

Csütörtökön több lap is cikkezett arról, hogy Zabarban 5,7 millió forintot költöttek egy földút portalanítására a Magyar Falu Program keretében, a közösségi médiában pedig sokan értetlenkedtek vagy arra gyanakodtak, hogy valami trükközésről lehet szó. Az indoklás szerint a munkálatokra azért volt szükség, hogy a külterületi úton lakó fiatal házaspár életét megkönnyítsék, és emeljék a falu „megtartó erejét”.

A Hvg.hu-nak sikerült elérnie a település polgármesterét, aki elmagyarázta, hogy a portalanítás műszaki kifejezés, és a munka során a földutat egy nagyjából 270 méteres szakaszon több rétegben különböző nagyságú kőzúzalékkal borították, majd hengerelték. Ezzel együtt kátyúkat is eltüntettek és ástak egy vízelvezetőt is az út mellé, mert a legnagyobb problémát a csapadék jelentette.

Ferencz Nándor Lajos a lapnak azt is elmondta, hogy a feladatra nehezen találtak kivitelezőt, mert az elnyert 5,7 millió forintot semmilyen önerővel nem tudta kiegészíteni a szűkös forrásokkal rendelkező önkormányzat. Hozzátette azt is, hogy az utat a gazdálkodók és a fakitermelők is használják.

Azt, hogy mit jelent a portalanítás, a Magyar Falu Program kiírásának 25. oldalán, a 8. számú mellékletben is elmagyarázzák: