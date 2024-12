Fideszes képviselő a Menczer-Magyar beolvasóversenyről: „Valaki adjon már a Petyának egy lángost”

Valaki adjon már a Petyának egy lángost hátha magához tér !

– kommentelte Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatójának egyik videója alá, amit utóbbi a közte és Magyar Péter között egy pécsi gyermekotthon bezárt kapuja előtt kialakult szócsatáról töltött fel a Facebookra.

Budai Menczernek az esetről azóta számtalan feltöltött posztja közül egy olyan 5 másodperces videókivágata alá írta ezt, amin a Tisza Párt elnöke a kezében ajándékokkal teli dobozzal megkéri a szóvivőt, hogy menjen hátrébb, majd enyhén meg is löki – vette észre a Telex. Budai úgy tette hozzá ezt a meglátását az esethez, hogy a kormány és a kormánypropaganda pont, hogy Magyart igyekeznek úgy beállítani, mint aki agresszív.

A nem a színvonalasabb kocsmai veszekedéseket idéző beolvasóverseny úgy kezdődött, hogy a Tisza Párt elnöke, mivel a pécsi gyermekvédelmi intézményből is kitiltották, ezért a bejárat előtt állva jelentkezett be egy videóban, a helyszínen azonban váratlanul megjelent Menczer is. A fideszes politikus ezután közel 15 percen keresztül megállás nélkül, egy lépés távolságból olyanokat vágott Magyarhoz, minthogy „te beszélsz a gyermekvédelemről, te, aki a saját feleségedet megtámadtad” vagy hogy „a saját fiad nem áll veled szóba, mert elárultad a családodat”, és közben következetesen „kicsinek” szólította őt.

Az elhangzottakat Menczer Tamás még utólagosan a saját oldalán kiegészítette további gondolatokkal, illetve megjegyezte azt is, hogy „akit a nyakánál fogva dobnak ki a diszkóból, az egy utolsó suttyó”.