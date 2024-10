Toroczkai László: Nem kérek a Fidesz halálos öleléséből

Hálásak Lázár Jánosnak azért, hogy védelem alá vette a XII. kerületi Turul-szobrot?

Azt gondolom, hogy ez egy fideszes trükk volt, gyakorlatilag a vitorlánkból próbálták kifogni a szelet. Rendkívül kellemetlen volt a Fidesznek ugyanis az, hogy már húsz nemzeti szervezet csatlakozott az október 23-ai erődemonstrációnkhoz. Valószínűleg kétszer ennyien lettünk volna, de én abszolút elégedett vagyok a létszámmal, így is sokan voltunk. Hétfőn délelőtt felszólaltam az ügyben a parlamentben, ott felelősségre vontam a többi pártot, hogy némán hallgatnak, beleértve a kormánypártokat is, és utána valamikor az esti órákban Lázár János kiposztolta a Facebookra, hogy majd ő rendelettel megvédi a Turul-szobrot. Szerintem a Facebook-poszton kívül az égegyadta világon semmi mást nem takar, biztos vagyok benne, hogy még meg sem írták a rendeletet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy politikai akció volt. Ha majd megírják, akkor látni fogjuk, hogy egyébként ez mire alkalmas, de mi nem ezt akarjuk. Benyújtottunk egy törvényjavaslatot, és azt akarjuk, hogy a törvényjavaslatot szavazza meg a többi párt, köztük a Fidesz is.

Lázárék lépése nem annak a jele, hogy a Fidesz rámozdult a Mi Hazánknak a szimpatizánsaira? Nem aggasztja ez önöket?

De, egyértelműen arról szól. Ezt is elmondtam a beszédemben, hogy mind Magyar Péternek, mind Orbán Viktornak a Mi Hazánk szavazói kellenek. Fej-fej mellett állnak, és csak mi jutunk be még rajtuk kívül a parlamentbe a jelenlegi felmérések szerint. Tehát egyértelmű, hogy ez erről szól.

A Fidesz ebben mindig nagyon sikeres volt. Gondoljunk a kisgazdákra, Jobbikra…

Én úgy szoktam mondani, hogy a Fidesz halálos öleléséből nem kérek. Magához ölelte már nagy szeretettel a Független Kisgazdapártot, a MIÉP-et, a Kereszténydemokrata Néppártot, és láttuk, mi lett ezekből a pártokból. Ez az, amit nem szeretnék.

Mit tudnak ellene tenni?

Hát például azt, hogy ezt most elmondom. Azt, hogy a beszédemben felhívom a mi szavazóink figyelmét arra, hogy ne engedjék magukat félrevezetni, ne higgyenek a szemfényvesztőknek, ne higgyenek a csalóknak. Én azt gondolom, hogy

a Fidesz is szemfényvesztő, és azt gondolom, hogy Magyar Péter is szemfényvesztő, és csalónak tartom őket.

Nagyon sok politikus neve hangzott el a mostani rendezvényükön, viszont Orbán Balázs neve nem, aki pár héttel ezelőtt lényegében azt a tanulságot vonta le 56-ból, hogy nem kellett volna védekezni a túlerőben lévő oroszok ellen. Erről mit gondol?

Azonnal reagáltam rá az X-oldalamon, ugyanazt gondolom most is. (Ezt írta Toroczkai: „Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs össze-vissza beszél. Nehéz értelmezni, hogy mit akart mondani, amikor arra utalt, hogy ’56-ból tanulva Magyarországnak nem kellene védekeznie. A Mi Hazánk Mozgalom szeretné világossá tenni: Az 1956-os hősök éppen azt tanították meg nekünk, hogy minden külső támadás ellen meg kell védeni Magyarország függetlenségét! Más kérdés, hogy jelenleg nem Oroszország, hanem az Amerikai Egyesült Államok (és Brüsszel) felől avatkoznak be a magyarországi választásokba, szuverenitásunkat abból az irányból veszélyeztetik.” – a szerk.)

De miért nem tartotta fontosnak most ezt közölni az összegyűlteknek?

Én Orbán Viktorról beszéltem és Magyar Péterről, nekem ők az ellenfeleim. Tehát itt három olyan miniszterelnök-jelölt lesz 2026-ban, aki beleszólhat majd abba, hogy merre tovább Magyarország. Szerintem mi vagyunk hárman, és nem Orbán Balázs.

Nem lehet elmenni amellett, hogy az itteni Turul-szobor nagyon sok ember érzékenységét sérti, érthető okok miatt. A turult mint szimbólumot a II. világháború idején a nyilasok is használták, és ezen az emlékművön olyanok nevei szerepeltek, akik háborús bűnöket követtek el, gondoljunk például Pokorni Zoltán volt polgármester nagyapjára. Mit üzenne azoknak, akiket zavar ez a szobor?

Minden létező tömeggyilkosságot, diktatúrát visszautasítunk és elítélünk. Minden áldozatra, civil áldozatra megemlékezünk, de az a nagy helyzet, hogy nem tudom, hogy Kovács Gergely, vagy akár az ő rokonsága itt élt-e, de Reiner Péter, aki ma itt volt, és aki ezt egy interjúban, a Magyar Jelenben is elmondta, ő ma itt tüntetett velünk. Ő itt született valamelyik épületben zsidóként, és ő elmondta, hogy ő minket támogat. Én ezt tudom mondani. Nekem nem hiteles egy Kovács Gergely, meg az ő főnöke.

Kovács Gergelyt elég nagy többséggel választották meg itt a kerületben polgármesternek.

Az mindegy, de senki, az ország egyetlen egy négyzetcentiméterén sem dönthet le nemzeti jelképeket, csak azért, mert ott, az adott kerületben őt választották meg.

A nemzeti jelkép az állami védelmet kell, hogy kapjon.

Ezért nem jó Lázár János rendelete, ezért adtunk be egy olyan törvényjavaslatot, ami az országban mindenhol megakadályozná az ilyen helyzetek kialakulását. Most képzelje el azt, hogy egy településen mondjuk megválasztanak egy olyan magyargyűlölő polgármestert, aki elkezdi az ottani magyar nemzeti szimbólumokat ledönteni. Ő nem a nyilasokra fog hivatkozni, hanem azt mondja, hogy őt ez zavarja. És akkor onnantól kezdve Magyarország elveszíti magyar jellegét? Ezt törvényjavaslattal meg kell akadályozni.