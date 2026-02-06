freskóangyalarcgeorgia meloni
Letörölte Meloni arcát a templomi freskóról a művész

2026. 02. 06. 06:27
Arra kötelezte a Vatikán Bruno Valentinetti festőművészt, hogy törölje le az olasz miniszterelnök, Georgia Meloni arcát arról a freskóról, amit ő restaurált a római San Lorenzo in Lucina-bazilikában – írja a BBC.

Mint korábban írtuk, múlt hét végén komoly botrányt kavart Olaszországban, amikor kiderült, hogy a felújított freskó egyik angyalának arca feltűnően hasonlít Melonira. Maga a miniszterelnök egy viccel próbálta elvenni az incidens élét, de a kulturális minisztérium és a katolikus egyház is vizsgálatot indított az ügyben.

A freskót restauráló 83 éves művész, Bruno Valentinetti először tagadta, hogy valóban Meloni arcát festette rá az angyalra, szerdán azonban már elismerte, de hozzátette: az angyal eredeti arca is hasonlított a miniszterelnökre.

Bár a Georgia Meloni irodájától mindössze öt percnyi sétatávolságra álló San Lorenzo in Lucina Róma egyik legrégibb temploma, a botrány középpontjába került freskó, mely egy beázás miatt szorult restaurálásra viszonylag új: 2000-ben készült és nem állt műemléki védettség alatt.

Bár a hírhedtté vált freskó miatt az elmúlt napokban megsokszorozódott a templom látogatóinak száma, a katolikus egyház mégis ragaszkodott ahhoz, hogy Valentinetti a festmény eredeti állapotát állítsa vissza.

