93 milliós busz, túlárazások, rokoni szálak – megszereztük a jelentést arról, hogyan szórta a pénzt Vári Attila idején a vízilabda-szövetség

Ezzel a stabilitással és szakmai színvonallal nyugodt szívvel tudom átpasszolni a labdát

– fogalmazott 2022. októberi lemondásakor Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke, amikor átadta a stafétát utódjának, Madaras Norbertnek, akivel együtt voltak tagjai az athéni olimpián győztes pólóválogatottnak. Ám a 24.hu birtokába került, Madarasék által megrendelt átvilágítási jelentés szerint a kétszeres olimpiai bajnok Vári 2018 és 2022 közti elnöki időszakában a szövetség átláthatatlanul, szinte fék nélkül szórta a pénzt.

Madaras több mint fél évvel Vári lemondása után beszélt arról, hogy a számviteli nyilvántartások hiányosságai nehezítették a munkájukat, illetve „felvetődtek kérdések az átvett megállapodások, kifizetések célszerűségéről”, ezért döntöttek az átvilágítási jelentés elkészítéséről. A Nemzeti Sport akkoriban arról írt, hogy a Vári vezetése alatti utolsó évet a szövetség 487 millió forintos veszteséggel zárta.

Téves átutalások és Vári lemondása Vári lemondásának hivatalos magyarázata az volt, hogy egyéb feladataira koncentrál, de az azóta például a határvadászok toborzásában is részt vállaló korábbi sportoló regnálásával kapcsolatban több olyan hír is napvilágra került, amely árnyalja a képet. A Vári-érában többen panaszkodtak az átláthatatlanságra, és feltehetően az sem erősítette az elnök pozícióját, hogy az MVLSZ 50 millió forintnak megfelelő összeget utalt át csalóknak. Később kiderült, hogy kétszer is becsapták a szövetséget, amelynek apparátusa előbb egy valenciai, majd egy lisszaboni bankszámlára utalt olyan szállásköltségeket, amelyekre Montenegróban és Rijekában vártak a jogosultak. Vári nem érzett felelősséget a téves átutalásokért. Az ügyben 2022 októberében az MVLSZ feljelentése nyomán a BRFK csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen kezdett nyomozást. A rendőrség a 24.hu kérdésére most azt közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt.

Előbb a 24.hu, majd a Transparency International (TI) Magyarország is eredménytelenül kérte az MVLSZ-től a vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentést, ezért a TI pert indított, melyet jogerősen meg is nyert. A dokumentumot belső felhasználásra készítették, a per során erre is hivatkozott a szövetség. A bíróság viszont közadatnak minősítette azt, így lehetőségünk van bemutatni a részleteit.

Vári Attilát többször kerestük telefonon, és az általunk ismert email-címeire 19 kérdést küldtünk el. Miután ezek kézbesítése sikertelen volt, sms-t írtunk neki, melyben arra kértük, hogy küldje el nekünk azt az email-címét, amelyet jelenleg használ, de ezt nem tette meg. Fontos megjegyezni, hogy az átvilágítást végző OPL Gunnercooke a 2023-as gazdasági évet is megvizsgálta, és arra a megállapításra jutott, hogy a szövetség új vezetése racionálisabban, körültekintőbben hozta meg a döntéseit, az elnök folyamatosan tájékoztatta az elnökséget az ügyek állásáról, a döntések pedig főként elnökségi hatáskörben, elnökségi határozat formájában születtek. Az új vezetés az összes korábbi gazdasági vezetőt leváltotta, csak a sportszakmai munkatársak maradhattak a helyükön.

93 milliós busz

A szövetség 2019-ben 219 ezer euró plusz áfáért – mostani árfolyamon 93 millió forintért – vásárolt meg egy használt Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD típusú, 42 üléses turistabuszt. A jelentés szerint Váriék a buszt bérbe adták a Baranya vármegyében működő Horváth és Társa Kft.-nek, amely üzemeltette, karbantartotta és tárolta a járművet. A jelentésben számos helyen tűnnek fel pécsi kötődésű vállalkozások, Várit pedig sok szál köti a vármegyeszékhelyhez, 2019-ben a Fidesz jelöltjeként indult a polgármesteri posztért, és volt helyi képviselő, illetve az önkormányzati cég, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezetője is.

A dokumentum azt nem vizsgálta, miért volt szüksége a szövetségnek a buszra, de azt megállapította, hogy négy év alatt csupán néhány alkalommal használták, és az ezzel kapcsolatos költségeket az üzemeltető kiszámlázta az MVLSZ-nek. A buszt a szövetség kilométerenként 50 forintért adta bérbe. Jelenleg egy ekkora busz bérleti díja piaci alapon kilométerenként 450–600 forint. A jelentés szerint

a szövetséget minden megtett kilométer után veszteség érte,

miután a busz értéke a megtett kilométerek során nagyobb mértékben csökkent, mint amennyit az üzemeltető a bérleti díjjal kompenzált.

A számok nyelvén ez azt jelentette, hogy az MVLSZ 5,1 millió forintot fizetett ki a kft.-nek (ebből közel 2 millió forint volt a személyszállítás, a többi továbbszámlázott kiadás), a cég pedig 2,7 milliót fizetett a szövetségnek a busz használatáért. Arról az MVLSZ jelenlegi vezetésének nincs tudomása, hogy hányszor használta térítésmentesen a buszt a szövetség, ahogyan arról sem, miért éppen ez a cég kapta meg üzemeltetésre a járművet. A buszt 147 689 kilométerrel vásárolták meg 2019-ben, és 2022 májusában a futásteljesítménye 181 604 kilométer volt, vagyis 33 ezer kilométert ment négy év alatt.

A szövetség új vezetése 2023 januárjában felmondta a bérleti szerződést, a Horváth és Társa így visszaadta a járművet. A szövetség ezután a sportügyeket felügyelő Honvédelmi Minisztérium engedélyével 100 ezer euróért – a korábbi vételár kevesebb mint feléért – eladta azt. Az ár a jelentés szerint azért is volt ilyen alacsony, mert a busz nem volt rendesen karbantartva, továbbá 13 ülés hiányzott belőle.

A busz bérlése már csak azért is figyelemre méltó, mert a szövetségnek már Vári Attila időszakában is szponzorációs szerződése volt a Volánbusszal, közleményükben azt tudatták, a cég „a vízilabdás sikerek szállítója”.

A Horváth és Társa egyik vezetője és tulajdonosa, Horváth Csongor Sándor lapunknak elmondta, hogy Vári Attilát ismerte, és a szövetségtől kapott megkeresést, hogy üzemeltessék a buszt. „Írtunk egy kétoldalú szerződést: ha én használom, én fizetek, ha ők használják, ők fizetnek nekem különböző díjakat. Ez volt a felállás. Aztán bejött a pandémia, és a busz állt nálam. Persze ennek is voltak költségei. Azt javasoltam, hogy vonjuk ki a forgalomból, és akkor a költségek nagy része megszűnt volna, de azt mondták, hogy nem, mert nekik bármikor kellhet. Úgyhogy az akkori vezetőséggel megegyeztem, hogy elviszem a buszt műszakira, mindent megcsinálok, de ezt visszaszámlázom nekik” – magyarázta a 24.hu-nak.

Horváth arra már nem emlékszik pontosan, hogy a busz hányszor szállított vízilabdázókat, csak annyit mondott:

Kevésszer, mert a Volánbusz nekik ingyen szállít.

Arra a felvetésünkre, hogy nem világos, miért kellett a szövetségnek a busz, Horváth így reagált: „Ezt én sem értettem, és szerintem sokan mások sem.” Elmondta azt is, hogy a buszt nem ők alakították át, hanem már úgy kapták meg, hogy hiányzott 13 ülés.

A céggel egyébként 2020 márciusában a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. is személyszállítási szerződést kötött, néhány hónappal azután, hogy Vári távozott az önkormányzati cég vezérigazgatói székéből.

Húszezres pólók

Az MVLSZ a Breitling Sport Kft.-től 2020 és 2022 között nettó 378 millió forint értékben szerzett be sportfelszerelést. A szövetség által meghatározott benchmark árakat figyelembe véve e beszerzések költsége 160 és 200 millió forint körül mozgott volna, így a szerződés nettó 178–218 millió forint többletköltséggel járt. A jelentésben megjegyzik, hogy a Breitling Sport Kft.-vel 2020-ban kötött szerződés árlistájában egyes ruhadarabokra a kedvezményes ár magasabb volt, mint a termék normál ára. A vizsgálatot lefolytató cég arra jutott, hogy az így beszerzett sportruházat átlagosan 152 százalékkal került többe, mint a benchmarkban szereplő árak.

Benchmark ár A sportért felelős Honvédelmi Minisztérium minden évben kiad egy dokumentumot, amely a támogatásból beszerezhető egyes tételek maximálisan elszámolható árát tartalmazza. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ennél drágábban vásárolni, csak az már nem állami támogatásból történik, hanem akár szponzori, akár egyéb bevételekből.

A céget a Vári-éra közepén, 2020-ban alapította két magánszemély Csortos Tamás és Czigány Zsuzsanna, illetve a PK Invest Ingatlan Zrt. Nem ez az első Breitling-vállalkozás, 2014 óta három cég is működött hasonló néven, és mindegyikben felbukkant Czigány ügyvezetőként. A cégekben az is közös, hogy mindegyik rosszul végezte. Az Opten adatbázisa szerint

a Thomas Breitling Hungary Kft. 2020 szeptemberében felszámolás alá került, és 2021-ben törölték a cégjegyzékből,

a Breitling Magyarország Kft. ellen 2021-ben kezdődött felszámolási eljárás, és tavaly törölték,

a Thomas Breitling Licencing Corporation Kft. pedig kényszertörlés alatt áll.

A Breitling Sport Kft.-t gründoló PK Invest Ingatlan Zrt. – amely 2021 óta Pannoncorp Zrt. néven fut – jelenleg ugyancsak kényszertörlés alatt áll. Ez a cég 2019-től 2021 februárjáig az Audit-Controll Kft.-n keresztül Péter Márta érdekeltségébe tartozott, akit a felszámolóbizniszből ismerhet az üzleti világ, az egykori nagyágyú, a Vectigalis Zrt. alapembere volt. 2021. februártól azonban átvette a PK Investet a Prevent Workout Csődtanácsadó Kft.

Jelenleg a Breitling Sport 50 százaléka Péter Mártáé, az üzletrészek másik felét az Egyesült Államokban bejegyzett Pointer Enterprises LLC vette át. A Pointer székhelye ugyan a távoli Delaware államban van, képviselője a budapesti illetőségű Dinnyés József Mátyás. A cég kézbesítési megbízottja Beviz Ákos Péter korábbi kardvívó.

A jelentés szerint az MVLSZ úgy kötött szerződést a frissen alapított kft.-vel, hogy nem kért be ajánlatokat, a piaci árakat nem elemezte megfelelően. A cég 2020-as nettó árbevétele 107 millió forint volt, a 2021-es 97 millió, majd a jött a 2022-es rekordév, amikor 227 milliós bevételt könyvelhetett el. Három év alatt pedig összesen 33 millió forint nyereséget kasszírozott adózás után.

A cég bevételének a 90–95 százalékát az MVLSZ által kifizetett sportruházat tette ki – állapította meg az átvilágítás.

Az előnytelen szerződést az új vezetés is megszenvedte, az MVLSZ korábbi irányítói ugyanis olyan keretszerződést kötöttek, mely 2024 októberéig érvényes, rendes felmondással nem megszüntethető, és kizárólagosságot is tartalmazott. Ez alapján a szövetség köteles lett volna arra, hogy az abban szereplő árakon a továbbiakban is a Breitling Sport Kft.-től szerezze be a válogatottak sportruházatát. A keretszerződést az elnökváltást követően a felek végül közös megegyezéssel megszüntették, és megállapodtak abban, hogy a szövetség által korábban megrendelt és a Breitling által legyártott és logózott termékeket az MVLSZ bruttó 5 millió forintért megvásárolja. Ezen felül a szövetség vállalta, hogy még bruttó 2,5 millió forintért vásárol termékeket a válogatottak számára.

A szövetség új vezetése már árajánlatokat kért be az új sportruházatokra, a legjobbat a Diapolo ruházatot forgalmazó Dr. Megyesi Pharma Kft. adta, de szerződést kötöttek a Dorkóval is. Összehasonlításképpen:

amíg a Breitling galléros pólójának darabja 25 ezer forint volt, addig a Dorko felsője 8127 forintba kerül.

A mérkőzéseken használt úszónadrág a breitlinges időben 20 ezer forintba került, most már csak 13 ezer forint. Az MVLSZ-nek ráadásul nemcsak a ruhákért kellett fizetnie, hanem a már legyártott ruhák tárolásáért is – havi 100 ezer forintot. Az új vezetés ezt a szerződést is felbontotta.

A Breitling Sport Kft.-t első körben a honlapon megadott telefonszámán kerestük meg. A telefont egy férfi vette fel, aki azt közölte, hogy nem nyilatkozhat, nem tud olyat adni, aki nyilatkozhatna, és azt sem árulja el, hogy ő mit csinál a cégnél. Egy email-címet azért kaptunk tőle, ahova elküldtük a kérdéseinket. A többi között arra voltunk kíváncsiak,

hogyan történhetett meg, hogy egyes ruhadarabokra a kedvezményes ár magasabb volt, mint a termék normál ára.

Rákérdeztünk arra is, hogy 2023-as bevételük mekkora része származott a vízilabda-szövetségtől.

A cég válasza nem vitt minket közelebb az igazsághoz: „A cégnek, amivel kapcsolatban érdeklődik, feltételezzük, hogy minden nyilvános adatához hozzá tudnak férni, kérjük, tájékozódjanak abból!” – írták, ami már csak azért is problémás, mert a vállalkozás a május 30-ai határidőig nem tette közzé a tavalyi beszámolóját.

Péter Márta, a Breitling Sport Kft. egyik tulajdonosa – bár a vizsgálati anyagot és a túlárazást érintő megállapításokat nem ismeri – kérdésünkre annyit elmondott, hogy a Thomas Breitling hazai sportmárka exkluzív minőséget képvisel, szerinte így nem lehetett szó túlárazásról. Leszögezte, hogy ő pénzügyi befektető a Breitling Sport Kft.-nél, a cég operatív irányításában nem vesz részt, így nincs információja arról, hogyan jutott a cég a vízilabda-szövetség megrendeléséhez. Kérdésünkre, hogy egykori sztárfelszámolóként hogyan kötött ki a Breitlingnél, azt válaszolta, hogy 2005-től van jelen a könnyűiparban, széleskörű kapcsolatokkal a gyártás és a kereskedelem terén. Utalt arra, hogy valaha ő számolta fel a Styl ruhagyárat, ennek révén ismerte meg a piacot és annak szereplőit.

Beköszönt Mikó István A PK Investet, miután már kiszállt a Breitlingből, 2021. februártól átvette a Prevent Workout Csődtanácsadó Kft. (a céget később átnevezték, jelenleg Pannoncorp Workout néven szerepel, és felszámolás alatt áll). Ez a társaság annak a Mikó Istvánnak az érdekköréhez tartozott, aki az utóbbi években a Dunaferr-foglalástól a Borkai-ügyön keresztül az eltűnt lőszertöltőgép esetéig számos botrányos akcióban felbukkant. Tavaly ősszel arról adtunk hírt, hogy a csődtanácsadót folytatólagosan, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és más bűncselekmények miatt másodfokon három év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Mikó felülvizsgálati kérelméről a Kúria dönt majd. Lapunk kérdésére Péter Márta a PK Investről annyit mondott, hogy Mikót úgy mutatták be neki, hogy ügyvéd és nagybefektető, aki üzleteket, ingatlanokat, gyárakat szeretne vásárolni, így került hozzá a PK is. Ám szerinte Mikó Istvánnak a Breitlinghez nincs köze, tekintve, hogy Péter Márta már az előtt kivette a portfólióból a Breitling Sport üzletrészeit, mielőtt a PK Mikóhoz került volna.

Rokoni szálak

Az MVLSZ-nek évek óta működik egy weboldala, a waterpolo.hu. Vári azonban úgy gondolta, szükség lenne egy másikra. Le is fejlesztették Vezér Tamás volt operatív igazgató rokonával a waterpolonew.webpont.com oldalt, ez azonban soha nem működött.

A rendszer tervezési fázisban maradt, az MVLSZ a versenyeztetése során nem használta. Vezér Tamás tájékoztatása szerint a mögöttes szerverre a kommunikáció számára kerültek fotók, videók tárolásra, azonban ezeket nem adták át az MVLSZ részére

– tudatta a szövetség jelenlegi elnöke a 24.hu-val.

A számlákból és a könyvelési anyagokból kiderült, hogy a szövetség 8 millió forintot fizetett ki weboldal fejlesztésére, ezt követően pedig havonta közel 2 milliót üzemeltetési díj jogcímen a pécsi székhelyű Felanetre Kft., valamint a Webpont Informatikai Kft. részére. A Felanetre Kft.-nek 2023 óta Vezér Tamás az ügyvezetője, míg évek óta vezető tisztségviselője Vezér András. A Vári-időszakban Vezér Tamás operatív igazgató volt a vízilabda-szövetségben, korábban pedig a pécsi Fidesz-frakció sajtófelelőseként dolgozott, Vezér András az ő rokona.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a Felanetre a 2021-es és 2022-es árbevételének teljes egészét az MVLSZ-től kapta.

A dokumentum szerint a webfejlesztést a kft. vezetője és Vezér Tamás be is mutatta, ekkor derült ki, hogy nemhogy használatközeli állapotban nincs, a jelenlegi rendszernél is sokkal kevesebbet tud, így a szövetség a következő teljesítési igazolást már nem is írta alá. Telefonon sikerült elérnünk Vezér Andrást, ám kérdéseket nem tudtunk neki feltenni, csak annyit mondott:

A szerződésben vállaltakat teljesítettük, más hozzáfűznivalóm nincsen.

A szövetség új vezetése a Felanetre Kft.-től újabb szolgáltatást már nem vett igénybe.

Takarítás és technika többszörös áron

A Vári-időszak előtt az Auriel Szolgáltató Kft. látta el a takarítási feladatokat a szövetségben. A jelentés szerint nem volt panasz a munkájukra, Váriék mégis egy másik vállalatot, az ESG Holding Zrt.-t bízták meg a munkával, hogy az végül „ugyanazt a szolgáltatást” többszörös áron nyújtsa. Az ESG Holding a volt III/II-es tiszt, Tasnádi László, a harmadik Orbán-kormány rendészeti államtitkárának érdekeltsége. Ezt a szerződést egyébként még Vári Attiláék szüntették meg. Madarasék aztán az Álomtiszta Kft.-re bízták a takarítási feladatokat, ez a cég 2023-ban havonta 696 ezer forintért végezte el azt a munkát, amit Tasnádi cége már 2019-ben is 900 ezer forintért látott el.

A GÉPBÉR-Színpad Kft. biztosította a szövetség rendezvényein a közvetítést, a hang- és fénytechnikát. A jelentés szerint csak a LED-panelek beszerzése 305–375 millió forint többletköltséget okozott az MVLSZ-nek, az ajánlatokon szereplő tételeknél pedig számos esetben a piaci ár többszörösét számláztak ki. Egy 2021-es U15-ös Európa-bajnokságra adott ajánlatban például nettó 830 ezer forint szerepelt egy aggregátor napi bérleti díjára, így 12 napra közel tízmillió forintot fizettek érte. Az átvilágítási jelentés szerint egy hasonló teljesítményű aggregátor napi bérleti díja piaci áron 25 ezer forint, vagyis 12 napra 300 ezer forint.

A szövetség egy LED-perimeter berendezést 76 millió forintért vásárolt meg a kft.-től. Ezt a beszerzést ugyan megversenyeztették, de a jelentés szerint „a két másik induló ajánlatai mögött valós teljesítési szándék nem állt.” A szövetség még az eszközök tárolására is havi 800 ezer forintot fizetett ki a cégnek. Az MVLSZ új vezetése elszállította a LED-eket a cégtől, és már piaci alapon hasznosítja, így 2023-ban 14 millió forint bevétele származott ebből.

A közvetítésekhez szükséges technikához hasonlóan a beszerzett informatikai eszközök ára is 20–35 százalékkal magasabb volt a piaci árnál. A 430 ezer forintba kerülő laptopok például a számlán 583 ezer forintért szerepelnek. A jelentésből kiderül az is, hogy Váriék marketing-, pr- és rendezvényszervező szolgáltatásokra nem kértek be ajánlatokat, az egyik megbízott cég pedig az a Prestige Marketing Kft. volt, amit 2020-ban alapítottak, és amelynek a tavalyi év végéig Bunkoczi László, az ismert tereprali-versenyző is a tagja volt. (Bunkoczi egy másik cégével, az Art Group Marketing Kft.-vel is szerződést kötött a szövetség.) Az MVLSZ új vezetése az összes pr- és marketingszerződést felbontotta, és a saját munkatársainak adta át a korábban kiszervezett feladatokat.

Az MVLSZ 2020. május 2-án kötött szerződést a Pro-Firm Solution Kft.-vel tao-elszámolások ellenőrzésére. A jelentés 2023-as megírásáig a cég 44,9 millió forintot számlázott ki úgy, hogy közben a szövetség négy, majd végül öt főt vett fel erre a feladatra. A kft. árbevétele nettó 39 millió forint volt 2021-ben, amiből 20 milliót a vízilabda szövetségnek köszönhetett. A cég tulajdonosa a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatáskezelési osztályának vezetője, Varga József Lajos. Varga szerint irreleváns, hogy az MLSZ-nél dolgozik, és kérdésünkre azt mondta, hogy ő, pontosabban a felesége egyeztetési, koordinációs feladatokat látott el. Hozzátette, az MLSZ-től nem kellett ehhez engedélyt kérnie, mert a cége, azon belül pedig a felesége látta el ezt a feladatot – aki korábban és most is a vízilabda-szövetségnél dolgozott, illetve dolgozik.

Madaras Norbert a megválasztása után azonnal megszüntette az együttműködést ezzel a céggel is, a tao-ellenőrzési feladatokat már a szövetségen belül végzik. A szövetségtől azt az információt kaptuk, hogy a Pro-Firm Solution Kft. szakmai iránymutatást, kidolgozott eljárásrendeket, illetve folyamatos projektmenedzsmentet biztosított az ellenőrzést végző MVLSZ-es munkavállalók számára. Hozzátették: a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének oka nem a szakmaiság hiánya volt, hanem az, hogy az MVLSZ új vezetése házon belül kívánta tartani a feladatot.

Várinak ugyanakkor nem sikerült minden elképzelését megvalósítania: az általa megálmodott szaunát, sószobát és jakuzzit már nem építették be a szövetség margitszigeti épületébe, miután távozott posztjáról, az új vezetés pedig ezekre már nem tartott igényt.

Az átvilágítási jelentés szerint egyébként Váriék úgy választották ki a pécsi székhelyű T.M. HIDRO-SZER Kft.-t a székház felújítására, hogy az nem rendelkezett a szükséges referenciákkal. Mégis nyert, miután a legjobb (381 millió forintos) ajánlatot adta. A jelentésben azonban hangsúlyozzák, hogy az árajánlatok 2,2–2,8 százalékkal tértek csak el egymástól, ami ekkora volumenű megbízás esetén nem életszerű. A három ajánlattevő közül kettő is pécsi volt. Ugyanakkor az elvégzett felújítási munkák „elfogadhatók”.

A dokumentumban írnak arról is, hogy MVLSZ kérésére nem vizsgálták, lehet-e büntetőjogi következménye az esetleges szabálytalanságoknak. Madaras Norbert elmondása szerint ennek oka az, hogy

az átvilágítás döntés-előkészítő anyag volt, amely a szövetség gazdaságos, hatékony és maradéktalanul szabályszerű működéséhez szükséges szervezeti átalakítások megalapozása érdekében volt indokolt. Minden olyan lépést megtettünk, amit ebben a helyzetben szükségesnek és jogszerűnek láttunk. Az összefogás, a hatékony együttműködés érdekében az elmúlt másfél évben felmértük a vízilabda fejlődésének szervezeti és gazdasági akadályait, és ezeket lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk felszámolni – az első tapasztalatok alapján sikeresen: a szövetség pénzügyi helyzete jelenleg stabil, bizakodva tekinthet a közeljövő megmérettetéseire, célunk a folyamatos fejlődés, fejlesztés, a stabil háttér biztosítása a sportszakmailag világszínvonalon sikeres válogatottjainknak.

A cikk elkészítésében közreműködött Vitéz F. Ibolya.