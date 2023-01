Így lett kiütéses a Fidesz-verés: „Nem voltak velünk őszinték, és kormánypártiak is átszavaztak az ellenzékre”

Kiütötték a Fideszt Jászberényben, ahol tavasszal még győzött. Igaz, az egy parlamenti, ez a mostani egy önkormányzati választás volt. Amit – ahogy a Fidesz helyi vezetője mondja – a kormánypárt nagyon elszúrt. Miért kapott ki ennyire a Fidesz, miért győzött ekkorát az ellenzék? Riport.

Szedik le a választási plakátokat Jászberényben, ahol ottjártunk előtt alig 36 órával nagyon elverték a kormánypártot. Nem is elverték, kiütötték.

Éppen a Fidesz által támogatott polgármesterjelölt, a helyi kórház fül-orr-gégésze, Besenyi Orsolya plakátja koppan a földön, amikor sokadjára kapom nagyjából ugyanazt a választ: „Igazából nem tudjuk, mi volt az ok, mi is csak találgatunk. Sok minden miatt lehet, nincs egy megoldás.”

Az ellenzéki győzelem (és mértéke) okát egyelőre csak találgatják Jászberényben, az újrázó jobbikos polgármester Budai Lóránt hívei és kritikusai sem ocsúdtak fel teljesen a vasárnap estéből. Nem is csoda, hiszen az, hogy egy függetlenként induló, de nyíltan fideszes támogatottságú, narancssárgán plakátozott jelölt még 30 százalékot se kapjon, dacára, hogy miniszterek támasztották meg a kampányát, hosszabb emésztést kíván meg mindenkitől. Ám mivel errefelé mindenki úgy tartja, hogy a konok jászoknak mindig megvan a magukhoz való eszük, kapunk egy sor megfejtést, melyeket sorra is vesszünk mindjárt, szót kap nyugdíjas, vállalkozó, diák és a helyi politikai elit is.

Múlt vasárnap azután tartottak kétharmados ellenzéki győzelmet hozó időközi választást a jászság 27 ezres fővárosában, hogy a Fidesz és a DK különös egymásra találása után a képviselő-testület ősszel feloszlatta magát.

Az előzményekhez tudni kell, hogy a 2019-es önkormányzati választás után patthelyzet alakult ki a testületben. Mert bár a polgármestert a helyi ellenzéki erőkből létrejött egyesület (Közösen Jászberényért) adta Budai személyében, a Fidesz nyert több egyéni körzetet, ezért a testület és a helyi közélet állandó civakodás, feljelentések és folyamatos beszólások terepe lett. Hozzájárult ehhez az is, hogy bár Budai Lóránt az októberi választáson mindössze 14 szavazattal nyert a fideszes Szabó Tamás ellen, a választást novemberben megismételték, és ott már majdnem 3700 szavazat volt a különbség Budai javára.

Ezek után az ellenzék most nemcsak a polgármesteri széket nyerte el a voksok kétharmadával (és óriási, 4600 szavazatos differenciával), de mind a tíz egyéni körzet az övé lett. Olyanok körzeteket is simán hoztak Budaiék, ahol bő három éve a Fidesz nagy fölénnyel győzött, sőt akadt olyan is, ahol az ellenzéki egyesület csaknem megháromszorozta szavazatainak számát. A 2-es választókerületben 2019-ben simán, közel 20 százalékpontos különbséggel győzött a fideszes jelölt, most azonban 61-29 arányban az ellenzék nyert. Kisebbet, mint a Fidesz, de bukott a Mi Hazánk is: ezúttal nem jutott be kompenzációs listáról a testületbe a képviselőjük.

Mindezt úgy, hogy tavaszi országgyűlési választáson hozta a várost a fideszes Pócs János, aki sokak szerint az időközi választás „kipattintásáért” is sokat tett, (a kisvárosi politizálás különös szépségeit felvonultató machináció hátteréről szóló őszi cikkünk itt olvasható), illetve a mostani kampány meghatározó figurájaként is számon tartják.

Hogy a város lakói különösen fontosnak érezték a múlt vasárnapot, jól jelzi a 60 százalékos részvételi arány, ami még egy „rendes” helyhatósági választáson is kiugró, nemhogy időközin. Kezdjük a megfejtést a kormánypárti változattal.

„Elrontottuk, kész”

Az elsöprő eredmény mellbe vágta a helyi Fideszt is, a városi frakciót vezető Tamás Zoltán ugyanis, ahogy felveszi a telefont, máris ontja magából az önkritikus gondolatokat, amikor a kormánypárti vereség okairól, tanulságairól kérdezzük.

Meglepett minket a vereség, mert a munkát elvégeztük, lábbal megvolt ez a kampány, csakhogy ami eddig működött, az most csődöt mondott. Megmondom, a kampány alatt már éreztük, hogy nincs polgármesterváltó hangulat, ezt tudtuk, de a 10-0-át sehogy se láttuk, ennek semmi előjele nem volt. Olyanok is győztek ellenünk, akiket alig ismernek helyben!

Hibáztak-e, és ha igen, miben? – kérdezzük.

Voltak hibák, igen. Kezdjük ott, hogy az időközi választás nem volt jó ötlet. Elrontottuk, kész. Régi motoros vagyok, egy ilyen megmérettetés nem hiányzott alig másfél évvel az újabb választás előtt, hiba volt, hogy ezt a DK-s képviselővel együtt kezdeményeztük. De hiba volt az is, hogy a mi jelöltünk függetlenként indult, állandóan magyarázni kellett a szavazóknak, hogy bár minden egyéni jelölt fideszes, ő miért nem az.

Tamás Zoltán azt mondja, ez Pócs János ötlete volt, aki viszont ezt cáfolta portálunknak, ám az országgyűlési képviselő bővebben nem akart az eredményről nyilatkozni. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy Besenyi Orsolya függetlenségén túl sok magyaráznivaló nem akad: profi, központilag megtámogatott fideszes kampányt kapott a háta mögé, a plakátjai pont olyan színűek, mint a kormánypárti jelölteké bárhol az országban, és a kormánypárti médiában is körbehordozták.

De vissza Tamás Zoltánhoz, aki úgy látja, sokan átszavaztak a kormánypárti táborból az egyesületi jelöltre. Ezt alátámaszthatja a részvételi adat is, mivel 2019-ben is közel 60 százaléknyian mentek el szavazni, azaz az aktív szavazók nagyságrendje nem változott, csak az arányok – de valójában jórészt azok is kialakultak már a 2019 novemberére kiírt megismételt választásra, ahol Budai nagy fölénnyel győzött.

Nem voltak velünk az emberek őszinték, több biztatást és támogatást kaptunk, mint ahányan ránk szavaztak. Sokakat megkerestünk, akik azt mondták, ránk szavaznak, de aztán az eredmény azt mutatta, hogy mégsem ezt tették mind, és kormánypártiak is átszavaztak az ellenzékre

– mondja Tamás Zoltán.

A Fidesz-szavazó, aki nem szavazott a Fideszre

Nem kell soká mennünk, Jászberény központi parkjában bele is futunk egy átszavazóba, Nyíri Pálnéba, aki megmondja őszintén, hogy ő fideszes, eddig mindig a Fideszre szavazott az önkormányzati és az országgyűlési választáson is, most azonban váltott, Budaira és az egyesületi jelöltre húzta az ikszet. Szép lila sálat visel, úgy mondja, hogy

Budai Lóránt szimpatikus. Nézze, én kórustag vagyok, ha van valami esemény, ő mindig ott van. És megpályáz mindent, csinálja, teljes szívből. Amúgy meg az én körzetem fideszes jelöltje, az nem csinál semmit, tudom én, ezért nem szavaztam rá. Budait egyébként most először ikszeltem, múltkor még a fideszest támogattam, de ezt a mostani jelöltet, na ezt én már nem tudtam behúzni. Egy orvos maradjon a kaptafánál, és gyógyítson, ne polgármesterkedjen!

Az asszonyt megkérdezzük, hogy csak helyi szinten szakított-e a Fidesszel, vagy ez a nagypolitikára is érvényes.

Ó, dehogy! A kormány jó, meg vagyok velük elégedve! Dehogy szavaztam én az Orbán Viktor ellen, miket mond?! És nyugdíjemelés így is, úgy is jön, nem igaz?

A mellette álló hölgy eddig hallgatott, de most közbe szól.

„Én bizony a Fideszre szavaztam. Az jobb lett volna, több pénz jön, Budainak nem fognak adni.”

Túltolták

A helyi jobboldal két ismert szereplőjét érjük el telefonon, egyikük se szeretne névvel szerepelni, de mindketten azt mondják, hogy Budaiék jó kampányt csináltak, jól kommunikáltak, „áttolták, amit akartak.” Egyikük állítja: „Budai erős karakter, és ez a figura működik Jászberényben. Lehet, ezt csűrni-csavarni, de egy polgármester esetében ez a lényeg, hogy elfogadják-e vagy sem. Orsolyát egy hónap alatt nem tudták kompetens személyként felépíteni.” Azt is hozzáteszik, hogy a jászberényi Fidesz-kampány túlzás volt sokak szemében, például azt, hogy a kormánypárt propagandistái kiszálltak Jászberénybe a „dollárbaloldalról” forgatni, a választók jó része mocskolódásnak vette, és még inkább eltaszította őket a kormánypárti jelöltektől.

Ebben lehet valami, mert éppen ezt halljuk viszont azoktól a vállalkozóktól, akik egy büfét üzemeltetnek, és a teraszán cigarettáznak, amikor megszólítjuk őket.

„Ha nincs fénykép, beszélek” – mondja a férfi, aki szerint egyszerű a képlet.

A Fidesz túltolta.

Osztották a lisztet, jaj, az annyira kínos volt. Orsi folyt mindenhonnan, sokkal több plakátja volt, mint Lórinak. Sok volt. Meg az aktivistáik. Anyámat reggel fél nyolckor már másodjára hívták, hogy volt-e szavazni. Túlzás ez, nem tetszett.”

Amikor megkérdezzük, ők hogyan szavaztak, széttárt karokkal válaszolnak.

„Sehogy. Nem voltunk. Szavazzak Orsira, hogy aztán legyen eggyel kevesebb orvos a kórházban? Ha felmond, honnan szerzünk fül-orr-gégészt? Nem szavaztam rá. Meg amúgy is, ez Budai legalább az, aki, nem bábja senkinek. Nézem a Facebookot, elolvasom a kommenteket is, ott az Orsi azért rákerült olyan mémre, ahol ő volt Pócs pincsije. Talán nem véletlenül.”

Kiderül közben, hogy mindketten kormánypárti szavazók voltak tavasszal, de az elmúlt hónapok nehézségei megtörték a vonzalmat.

„Ha most lenne választás, nem tudom, kire szavaznék. Nem hinném, hogy a Fideszre, de az biztos, hogy jobban körbenéznék. Nekem az árak a legfontosabbak, elvégre vállalkozásunk van. Rezsi, alapanyagok. Megfogja a Fidesz az árakat? Nem. Akkor meg miért szavazzak rájuk? A választáson beígértek mindent, el is úszott mind. Rezsitámogatás? Már az sincs.”

Ellenzék: megkértük, hogy ne jöjjenek pártpolitikusok

Amikor a győztes ellenzéki egyesület egyik vezetőjét a siker fő okáról kérdezzük, az alpolgármester Balogh Béla azzal kezdi: „Őszintén megmondom, még mi sem értjük teljesen. A három év munkáját ezek szerint pozitívan értékelik, a fideszes mozgósítás a maga korlátlan erőforrásaival pedig nem működött, pedig jöttek ide nagyvárosokból is aktivisták. A mienk egy csendesebb, visszafogottabb kampány volt. Ezek azonban mi magunk voltunk, önmagunk.”

Egy dolgot Balogh külön kiemel:

a plakátjainkra, a jelöltek mellé ezúttal nem tettünk fel pártlogót. Azt is kértük az ellenzéki pártpolitikusoktól, hogy ne jöjjenek ide kampányolni. Nem is jöttek. Ez, úgy tűnik, működött.

Újra az utcán vagyunk. Majd egy tucatnyi járókelőt megszólítunk, mindössze egyetlen kérdéssel: miért nyertek Budaiék ennyivel?

Jöjjenek előbb azok, akik rohanásban voltak, és rövid választ adtak.

Egy kerékpározó férfi szerint a fő ok az, hogy túl sok volt a veszekedés a városban a túlságosan kiegyenlített városházi erőviszonyok miatt, a helyiek pedig nyugalmat akartak, ezért dőlt az inga ennyire Budai felé, akivel amúgy is elégedettek. A piacon kávézó két hölgy szintén azt mondja, hogy Budaival elégedett a város, és sokaknak nem tetszett az az osztogatás, amit a Fidesz rendezett. Egy negyvenes férfi azt mondja, Budait ismerik az emberek, szimpatikusnak gondolják, a kormánypárti jelöltről ő például nem tudott semmit. És van egy NAV-os ügy, amit minden második beszélgetőtársunk megemlít – utoljára egy Budaira szavazó tanulótól hallottuk a buszpályaudvarral szemben. Mivel erről semmilyen hivatalos feljegyzést, sőt újságcikket sem találtunk, így nem megyünk bele a részleteibe, de az bizonyosnak látszik, hogy ez áfás sztori, akárhogy volt is, ráégett a kampányban Besenyire, és komoly károkat okozott neki. Rendre elhangzott az is, hogy Budai már évek óta polgármester, neki még sincs ilyen ügye.

Károly szerint a kulcsmomentum ez volt:

2019-ben, amikor először lett polgármester, akkor valaki ellen szavaztak rá. Most viszont már mellette szavaztak, nem a fideszes jelölt ellen. És az is igaz, hogy az embereknek már kicsit a pártokból is elegük van.

Békét akart a várost, elegük volt a civakodásból

Istvánt a polgármesteri hivatallal szemben állítjuk meg, ő se szeretne fotót, de elmondja véleményét. „Sok fideszes is Budaira szavazott, mert nem akarták, hogy egy báb irányítson. Orsolyát nem érezték maguknak a helyiek, nem építette fel magát, a kampány előtt nem is vett részt a helyi közéletben. Szabadidejében vagy munka mellett akarta ezt csinálni? Egy 27 ezres, több milliárdos költségvetésű város vezetését? Nem hitték el neki, hogy ezt meg tudná csinálni.”

A végszó azé a középvezető férfié, akit a Zagyva feletti hídon kapunk el.

Mi, jászok sokszor fordítva vakarjuk a fülünket. Ha nekünk azt mondják, szavazz a fideszes jelöltre, mert akkor lesz pénz a pályázaton, mi azt mondjuk: ezt nektek, csak azért sem! Szerintem Budai ennek is köszönheti a sikerét. A jászok nyakasságának, annak, hogy mi azért egy kicsit bolondok is vagyunk.

Ehhez képest Budai a választás után azt mondta: köszönettel fogadta el a kormánytól érkező 68 millió forintos rezsikompenzációt, mert nehéz helyzetben van a város, „eddig ennyit sem kaptunk, és jó helye lesz a költségvetésben”.